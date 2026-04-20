Identitások közt ingázva

képzőművészet;festmény;tárlat;

2026-04-20 16:18:00 CEST

Cseke Szilárd művészetét nem lehet röviden összefoglalni, hisz az alkotó többféle stílus és téma között ingázik. A Műcsarnokban rendezett kiállításán azonban egy széleskörű képet kaphatunk alkotói világáról, melyben a figurális, absztrakt és konceptuális művek egyaránt megjelennek. A sajtóbejáráson Fazakas Réka kurátor kiemelte, hogy a tárlat olyan hatást kelt, mintha a műveket más-más alkotók, eltérő identitások hozták volna létre, így Cseke Szilárdot nem is lehet beskatulyázni.

A művészt sokan a tájképeiről ismerhetik, melyeken az ég felé nyúló, sűrű lombozatú fatörzseket látunk, mintha egyre beljebb haladnánk egy nagy erdőben, akárcsak Dante „az emberélet útjának felén” az Isteni színjátékban. Cseke mestere Konkoly Gyula volt a Pécsi Tudományegyetemen, tőle tanulta meg, hogy az alkotó a tárgyát ne ábrázolja, hanem próbálja meg az absztrakción keresztül megközelíteni. A tárlat első termében is ezt láthatjuk: Cseke erdőképein a spaklival felvitt, erős színű, fluoreszkáló, absztrakt felületek összeállnak egy természeti motívumba, melyhez a néző a személyes élményeit hozzáfűzheti. De láthatunk még erdőt ábrázoló szobrokat is, melyeket a Kecskeméti Acélszobrászati Szimpóziumon készített a művész: az acéllemezen kézi plazmavágóval ment végig, majd a lyukakat hátulról fénnyel világította meg, mintha a nap sütne keresztül a fák lomjain.

Cseke másrészt a konceptuális munkáiról is ismert, 2015-ben az 56. Velencei Képzőművészeti Biennálé magyar pavilonjában bemutatta az örökké mozgó installációit a Fenntartható identitások című kiállításán. A Műcsarnokban ezeket a mobilszobrokat is láthatjuk, melyek a társadalmi mozgásokra reflektálnak, megmutatva, hogy az egyének miként mozognak a társadalmi térben. Ezt a jelenséget Cseke egy műanyag panelekből készített labirintusban úgy mutatja meg, hogy abban a ventilátorok keltette légáramlat irányítja a pingponglabdákat. Az „eltévelyedett” labdák viszont a földre eshetnek, így a látogatón múlik, hogy visszahelyezi-e azokat, avagy szimbolikusan segíti-e a továbbhaladásukat.

A tárlat végén a figurális munkák sorakoznak, melyek magazinok címlapjait vagy illusztrációit idézik. Egy festményen fiatalok kempingeznek az erdő idilli környezetében, más képen egy sárga Cobra sportautó száguld egy alagútban, míg egyes kritikus képeken egy karambolozott gépjármű jelenik meg. Cseke pedig a társadalmi érzékenységéről itt is számot ad: több mű külföldön dolgozó egyéneket mutat meg, akik nem a végzettségüknek megfelelő munkát végzik, illetve olyan menekülttáborokban élő romákat, akiknek a mindennapi megélhetés is egy küzdelem.