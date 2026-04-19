Gyurcsány Ferenc egy hét után leírta, miért veszítette el a Fidesz a parlamenti választást

2026-04-19 20:17:00 CEST

A mostanában írói szerepébe bújó exkormányfő szerint az önmaga kizárólagos igazságát hirdető és arra igényt tartó hatalom előbb-utóbb önmaga vesztét is okozza

„Aki veri a mellét, hogy neki, és csak neki van igaza, aki erre épít politikai mozgalmat, pártot, rendszert, az lehet, hogy első lépésben akár arra is képes, hogy kiirtsa riválisait, de végül önmagát is felszámolja” – állapította meg Gyurcsány Ferenc most vasárnapi Facebook-posztjában az április 12-i parlamenti választás végeredményéréről.

A ma már írói szerepben feltűnő exkormányfő, a Demokratikus Koalíció tavaly távozó elnöke szerint a „a mi világunkban, a nyugati civilizációban” minden önmaga kizárólagos igazságát hirdető és arra igényt tartó hatalom előbb-utóbb önmaga vesztét is okozza – áll a lényegi megállapításához nagyon hasonló bejegyzése elején a volt kormányfő, akinek hivatali ideje jóval rövidebb, bukásának módja pedig nagyon eltérő volt Orbán Viktorétól.

Gyurcsány Ferenc szerint most azért bukott meg a hatalom, „mert ez az igény szembemegy a nyugati világ alapvető kulturális és társadalmi kódjával – azzal a mintázattal, amely a vitára, az értelmezés nyitottságára, a hatalom korlátozására és a konfliktusok intézményes kezelésére épül. „Ez a valami a közös szellemi, erkölcsi, mentalitásbeli örökségünk. Sokszor mondjuk – egyébként nagyon helyesen –, hogy az európai, tágabb értelemben a nyugati kultúra, a hellén, zsidó, keresztény és a római örökségre épül. A hellén örökség legfontosabb eleme, hogy az igazság nem adott, nem végleges, az mindig vita tárgya. A zsidó gondolkodási hagyomány ehhez hozzáteszi, hogy az igazság soha nem megismerhető és teljesen soha nem birtokolható” – tette hozzá filozófiai mélységgel.

A volt politikus azt is megállapította, hogy a kereszténység bevezetett egy korábban nem létező különbséget, miszerint a hatalom nem egyenlő az igazsággal. „Aztán tegyük hozzá, hogy a római jogi hagyomány pedig intézményt, szabályrendszert teremtett arra, hogy miként kezeljük a vitákat. A nyugati civilizáció pluralizmusigénye tehát nem liberális hóbort, még csak nem is önmagában vett erkölcsi norma, hanem történelmi, antropológiai örökség” – vonta le a következtetést Gyurcsány Ferenc.