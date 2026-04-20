Februárban cserélt gazdát egy kiváló lehetőséghez jutó cég.
Közismert, hogy az amerikai elnök természettudományos műveltsége hagy némi kívánnivalót maga után. Efelől több ízben is meggyőződhettünk, például a szélenergia kapcsán tett kijelentései és döntései révén is. Azt sajnos tényként kell elfogadnunk, hogy az Amerikai Egyesült Államok jelenlegi elnöke nem rendelkezik még a legelemibb természettudományos ismerettel sem. Ez a komplex környezeti válságjelenségre való rálátása kapcsán számos esetben hatványozottan és látványosan beigazolódott.
Az utolsó turbinákat 2010 előtti engedélyek révén 2011-ben adták át. Azóta az Orbán-kormány különböző hivatkozásokkal gyakorlatilag ellehetetlenítette az új beruházásokat.
Egy 3 megawattos szélturbina és környezete legfeljebb 0,1 hektár földet foglal el. Ráadásul az utolsó immár közel két évtizedes hazai engedélyek alapján épült, így mára a voltaképp elavult szélerőművek 22-24 százalékos hatékonysága még így is kedvezőbb a napelemek 14-15 százalékánál.
A megtermelt áram mennyiségének tükrében a napelemek területigénye 60-120-szorosan meghaladja a szélerőművekét – állapítja meg Magyar László környezettudós, az Energiaklub megújulóenergia-szakértője a Másfél fok nevű környezetvédelmi oldalon megjelent elemzésében.
Az EU-s támogatás fejében feloldott beruházási tilalom ellenére Orbán Viktornak még legalább öt évig nem kell szembesülnie új kelepelőkkel.
Huszonhat uniós tagállam kötelezte el magát, hogy végrehajtja az EU szélerőmű csomagját.
Az előzmények tükrében a közlés mindenképp mérföldkő.
12 kilométerről 700 méterre csökken a szélerőművek lakott területektől való védőtávolsága.
Meglehetősen széttartók a magyarországi szélerőművekkel kapcsolatos kormányzati álláspontok. Amíg Gulyás Gergely kancelláriaminiszter szerint az építkezések újbóli engedélyezésének előkészületeit csak Európai Unió hátráltatja, addig a tavaly még eltökélt szaktárca általánosságokat ismételget, az ellenzőként ismert Orbán Viktor pedig hallgat.
A kabinet az önmagára szabott határidőig sem módosított szélerőműellenes szabályain. Ez nem csak az energiaellátásnak rossz, de az uniós ezermilliárdok érkezését is fékezi.
Bár a kabinet júliusban még le akart jönni a gázról, Orbán Viktor most már leginkább ilyen tüzelőanyaggal működő erőműveket látná szívesen az országban.
A lapátok zaja és a látványa már talán csak Orbán Viktor zavarja.
Klímavédelmi célokra a kötelezően előírt 37 százalék helyett 50 százaléknál is többet szánnának a helyreállítási alapból.
Az ELTE kutatói cáfolják az eddigi, egyszersmind leendő ipari miniszter szélerőmű-tilalom melletti, régóta ismételgetett, "szakmai" érveit. Holmi tudományos tények eddig se rendítették meg a téma kormányzati felelősét.
Bár a gombamód szaporodó szolár-erőművek egyre komolyabb feladatok elé állítják a hazai villamosenergia-hálózatot, széles a megoldások tárháza is.
Míg az Orbán-kormány a hazai adottságokra hivatkozva nem engedélyezi ilyen egységek telepítését, addig az osztrák határtól néhány méterre több száz turbina termeli az ingyenáramot a sógoroknak.
Múlt heti podcastjében a köztársasági elnök mintegy mellékesen ismét kiállt a szélerőművek mellett, amelyeket pedig a kormány nagyon nem támogat. Újabb lépés Orbán Viktor udvartartásának sajátos táncrendjében.
Alaptalannak tartja a - főként kormányoldalon felmerülő - szélerőműellenes érveket Munkácsy Béla. Az Energiaklub szakértője szerint nagyon is fontos lenne ilyen, jól megtervezett egységek telepítése, amit az Orbán-kabinet jelenleg tilt. Egy atomerőművet lehetetlen jól megtervezni.
Az éghajlati vitákban több teret kellene szentelni a természet és az épített környezet szépségének – hangzott el egy konzervatív klímaintézet fórumán. A kérdést a szélerőművek kapcsán is vizsgálnák.
A szélerőművek egyre olcsóbbak és hatékonyabbak, gázerőművet viszont most épeszű befektető nem épít – véli az energiaszakma, a kormánnyal szöges ellentétben.
Jelentős javulásról tanúskodnak Veres Tibor tőzsdei energiacégének fél éves számai. Nem hatott kedvezőtlenül rájuk a koronavírus.
A miniszterelnök hatására jelentősen módosult a kormány elfogadott Energiastratégiája az általunk korábban bemutatott vitaanyaghoz képest.