Gratulált Magyar Péternek a szerb kormánypárt elnöke, de azért jelezte, hogy Orbán Viktor a barátjuk

2026-04-20 09:58:00 CEST

Az volt, ma is az, és az is marad – jegyezte meg Miloš Vučević.

Miloš Vučević, a kormányzó Szerb Haladó Párt (SNS) elnöke, Szerbia korábbi miniszterelnöke bízik abban, hogy Magyar Péter tisztában lesz Szerbia és Magyarország kapcsolatainak jelentőségével, és törekedni fog azok további erősítésére.

A Pink Televízió vendégeként a politikus bejelentette, hogy

tárgyalásokat folytatnak a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) képviselőivel, és hangsúlyozta, hogy az SNS továbbra is elkötelezett a VMSZ-szel fennálló stratégiai partnerség mellett.

Miloš Vučević köszönetet mondott Orbán Viktornak és kabinetjének a szerb-magyar kapcsolatok javításáért.

„Sohasem lehet úgy politizálni, hogy egyik ország helyzetét egyszerűen átmásoljuk és átültetjük egy másik államba. Orbán Viktor a barátunk. Az volt, ma is az, és az is marad. Nem fordulunk el tőle. Hálásak vagyunk Orbánnak és kabinetjének a Magyarország és Szerbia közötti kapcsolatok enyhüléséért. Neki, Aleksandar Vučićnak és a néhai Pásztor Istvánnak köszönhetően ezek a kapcsolatok olyan szintre jutottak, amilyenről korábban álmodni sem mertünk. Tanúsítani tudom, mennyit változtak ezek a kapcsolatok a gyakorlatban. Ez a mindennapokban is érezhető. Orbán Viktor elveszítette a választásokat, Magyar Péter győzött, és mi gratulálunk neki. Orbán a vereségben sem alázta meg magát. Még azon az estén elismerte a vereséget. Megmutatta, hogyan viselkednek a tisztességes emberek a politikában. Jegyezzék meg: a Fidesz nagyon hamar ismét versenyképes és győztes párt lesz. Orbán azzal mutatta meg nagyságát, ahogyan a vereség után viselkedett. Hiszek az ilyen magatartásban” – fogalmazott.

Az SNS elnöke szerint ugyanakkor Magyarország és Szerbia politikai helyzete nem azonos.

„Anélkül, hogy a fideszes barátainkat megsértenénk, tudni kell, hogy az SNS valamivel jobban szervezett párt a terepen, és nagyobb vitalitással rendelkezik. Amit mi az elmúlt 15 hónapban kibírtunk, azt a Fidesz nem bírta volna ki. Az SNS 15 győzelmet aratott a helyhatósági választásokon"

– jelentette ki. Az SNS elnöke hangsúlyozta, hogy Szerbia nyitott Magyarország új kormánya iránt, és ezt Aleksandar Vučić államfő is egyértelművé tette.

A vajdasági magyarok helyzetéről szólva kiemelte, az SNS továbbra is stratégiai partnerként tekint a VMSZ-re. Ez Tomislav Nikolic volt köztársasági elnök, Aleksandar Vucic államfő és a néhai Pásztor István fontos öröksége, és ezt meg fogjuk őrizni, partnerségünk szilárd és stabil – mondta. Hozzátette ugyanakkor, hogy szerinte a Tisza Párt megpróbálhat akár saját testvérpártot is létrehozni Szerbiában.