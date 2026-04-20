Továbbra is ellátja teendőit Halásztelek polgármestere, de a települést négy hónapig nem hagyhatja el

polgármester;Fővárosi Törvényszék;Halásztelek;

2026-04-20 14:29:00 CEST

Nem került letartóztatásba, de négy hónapig nem hagyhatja el Halásztelek területét Nagy Barnabás polgármester, akit múlt héten vettek őrizetbe, miután kiderült, hogy 70 éves édesanyjának intézett kamu állást a Fidesz-frakcióban – írja a Telex.

A portál szerint a polgármester

azokkal a személyekkel sem léphet kapcsolatba, akiket a büntetőeljárásban tanúként hallgattak ki.

A Fővárosi Törvényszék április 18-án rendelte el Nagy Barnabás bűnügyi felügyeletét és a távoltartást. Szabó József, a Fővárosi Törvényszék szóvivője a Telexnek elmondta, a bíróság ennél szigorúbb döntést nem hozhatott, mivel a Központi Nyomozó Főügyészség a bűnügyi felügyeletet és a távoltartást indítványozta.

Nagy Barnabás szombaton visszatért Halásztelekre, ahol „továbbra is ellátja polgármesteri teendőit” – mondták a portálnak hétfőn a Polgármesteri Hivatalban.

A Fidesz-frakció múlt héten elismerte, hogy a polgármester rokona a Bóna Zoltán fideszes országgyűlési képviselői munkáját segítő titkár. Mint írták, „munkáltatója – mint minden képviselői alkalmazottnak – a frakcióvezető. A munkaszerződését a frakcióigazgató írta alá. A titkár napi munkájára csak a közvetlen felettesének van rálátása.”

Mint arról mi is beszámoltunk, a Központi Nyomozó Főügyészség gyanúja szerint az Országgyűlés Hivatala 2024 októberében kötött szerződést a hetvenéves nyugdíjassal. A munkaszerződést egy országgyűlési frakció kötötte a gyanúsítottal, az Országgyűlés Hivatala kifizető volt, így a szervezet a bűncselekmény sértettje. A lefoglalt dokumentum szerint a foglalkoztatás jogcíme: „képviselői tevékenységet segítő személyi titkár”. A gyanúsított annak ellenére, hogy munkát nem végzett, fizetését rendszeresen felvette, és munkabér valamint egyéb ellátás címén összesen 13 345 000 forintot vett át jogosulatlanul, amelyet részben visszaosztott.