Magyar Péter ultimátumot adott a közjogi méltóságoknak és az állami szervek vezetőinek, meddig adják be a lemondásukat

2026-04-20 16:32:00 CEST

Aki ezt nem teszi meg, azt május 31. után elmozdítják a posztjáról.

Továbbra is elvárja, hogy az „Orbán-bábok” távozzanak a tisztségükből, beleértve a köztársasági elnököt, az Alkotmánybíróság és a Kúria vezetőjét, valamint a többi általa említett állami szerv elnökét - közölte Magyar Péter a Tisza-kormány minisztereiről szóló hétfő délutáni sajtótájékoztatóján.

A leendő miniszterelnök ultimátumot is adott, e szerint május 31-ig várja a lemondásokat, ami után a Tisza Párt kétharmados felhatalmazása és a jogi lehetőségek alapján lépéseket tesznek a pozícióikból való eltávolításuk érdekében.

Magyar Péter már az április 12-i győzelmi beszédében megnevezett egy sor, az Orbán-kormány által pozíciójába helyezett közjogi méltóságot és állami vezetőt, akinek szerinte le kellene mondania a posztjáról. A Kúria, az Alkotmánybíróság, a Gazdasági Versenyhivatal, az Országos Bírói Hivatal, az Állami Számvevőszék és a Médiahatóság elnöke mellett Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyészt és Sulyok Tamás köztársasági elnököt is lemondásra szólította fel. Távozzanak, ne várják meg, amíg elküldjük őket - jelentette ki már akkor.