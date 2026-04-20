Bukás szélén a román kormány: megvonták a támogatást Ilie Bolojan liberális kormányfőtől a szociáldemokraták

RMDSZ;Románia;kormányválság;kormánykoalíció;Nemzeti Liberális Párt;PSD;Ilie Bolojan;

2026-04-20 20:33:00 CEST

Ultimátumot adtak a miniszterelnöknek, ha három napon belül nem mond le, bizalmatlansági szavazást kezdeményeznek a parlamentben a kabinet maradékának megbuktatására.

Megvonta támogatását a négypárti bukaresti kormányt vezető Ilie Bolojan nemzeti liberális miniszerelnöktől a koalíció legnagyobb frakciójával rendelkező Szociáldemokrata Párt (PSD) – jelentette be hétfőn Sorin Grindeanu, a PSD elnöke. A párt tagjainak túlnyomó többsége úgy vélte, hogy a PSD-nek nem sikerült 45 százalékos koalíciós súlyával arányosan érvényesítenie az elképzeléseit, amiért szerintük elsősorban az együttműködést elutasító miniszterelnök a felelős. Erről szavazást is tartottak, és 97,7 százalékuk megszavazta, hogy a PSD vonja meg a bizalmat Ilie Bolojantól.

Sorin Grindeanu pártelnök beszédében kiemelte: a PSD egyetlen baloldali pártként lépett be tavaly nyáron - a néppárti tagsággal rendelkező Nemzeti Liberális Párttal és Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel (RMDSZ), illetve a magát jobbközépre soroló Mentsétek Meg Romániát Szövetséggel (USR) együtt létrehozott - európai elkötelezettségű koalícióba, hogy elszigeteljék a szélsőséges erőket. Szerinte azonban a koalíciós partnerek már az első perctől kezdve nem a szélsőségeseket, hanem a PSD-t támadták, aminek szerinte egyenes következménye lett az ellenzéki Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) megerősödése.

A PSD elnöke a nemzeti liberális kormányfő szemére vetette, hogy a multinacionális cégeket védi a munkavállalók helyett. Szerinte Bolojan egy növekvő gazdaságot vett át, amely azóta technikai recesszióba került, a belső fogyasztás összeomlott, visszaesett az ipari termelés és több mint ötvenezer ember elvesztette a munkahelyét. A szociáldemokrata elnök a közvélemény-kutatásokra hivatkozva azt mondta: ha a lakosság 80 százaléka szerint rossz az irány, akkor irányváltásra van szükség. A román média értesülései szerint a PSD miniszterei kilépnek a kormányból, ha Bolojan három napon belül nem mond le a miniszterelnöki tisztségről, majd a párt bizalmatlansági szavazást kezdeményez a parlamentben a Bolojan-kabinet maradékának megbuktatására.

A helyzet magyar vonatkozású pikantériája, hogy a múlt héten telefonon egyeztetett Magyar Péter, az április 12-én kétharmados parlamenti többséget szerző Tisza párt miniszterelnökjelöltje, akit Ilie Bolojan meghívott Bukarestbe.