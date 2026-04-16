Telefonon egyeztetett Magyar Péter és a román kormányfő, Ilie Bolojan meghívta a leendő miniszterelnököt Bukarestbe

2026-04-16 09:41:00 CEST

A Tisza Párt elnöke Izrael, Írország és Portugália miniszterelnökével is tárgyalt.

Ilie Bolojan román miniszterelnök a román-magyar kapcsolatok megerősítéséről egyeztetett telefonon Magyar Péterrel, akinek személyesen és a bukaresti kormány nevében is gratulált a választási eredményhez – közölte szerdán a román kormány sajtóirodája.

Az MTI azt írja, a megbeszélés során áttekintették a két ország közötti kapcsolatokat, illetve a kapcsolatok megerősítésének lehetőségeit. Úgy értékelték, a két ország közös érdeke a gazdasági együttműködés fejlesztése, valamint az energiahálózatok összekapcsolását célzó projektek előmozdítása. Ilie Bolojan kitért arra is, hogy a romániai magyar közösségnek fontos szerepe van a kétoldalú kapcsolatok erősítésében. A beszélgetés végén a román miniszterelnök sok sikert kívánt Magyar Péternek leendő miniszterelnöki megbízatásának gyakorlásához, és hivatalos látogatásra hívta meg őt Bukarestbe – tudatta a román kormány sajtószolgálata.

Magyar Péter a Facebook-oldalán arról számolt be, hogy szerdán többek között Románia, Izrael, Írország és Portugália miniszterelnökével egyeztetett telefonon. „Továbbá Pásztor Bálinttal, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökével és Gubík Lászlóval, a szlovákiai Magyar Szövetség elnökével tárgyaltam. Az elnök urakat meghívtam jövő hétre Budapestre, hogy személyesen tájékoztassam őket a TISZA-kormány nemzetpolitika elképzeléseiről” – tette hozzá.