Ultimátumot adtak a miniszterelnöknek, ha három napon belül nem mond le, bizalmatlansági szavazást kezdeményeznek a parlamentben a kabinet maradékának megbuktatására.
Még nem tudni ki lesz Románia új miniszterelnöke, az viszont egyértelmű, hogy a választásokat nagy arányban elveszítő jobboldali néppárt, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) nem tud veszíteni.
Bejelentette lemondását a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöki tisztségéről Alina Gorghiu hétfőn, miután pártja a várakozásoknál gyengébben szerepelt a romániai parlamenti választásokon.
Lemondott a jobbközép Nemzeti Liberális Párt (PNL) élén betöltött társelnöki tisztségéről Vasile Blaga szerdán, röviddel azt követően, hogy a korrupcióellenes ügyészség (DNA) befolyással való üzérkedéssel gyanúsította meg.
Ma szavaz a román parlament a Nemzeti Liberális Párt (PNL) bizalmatlansági indítványáról. Vélhetően túléli ezt még a biztos többséggel rendelkező Ponta-kabinet, de a 2012-ben több mint kétharmados győzelmet arató, de múlt héten korrupcióval megvádolt miniszterelnök napjai mindenképpen meg vannak számolva. Victor Pontára sokak szerint Guyrcsány Ferenc sorsa vár- előbb-utóbb magától fog lemondani.
A 2012 őszén több mint kétharmados többséggel felálló Ponta-kormány a Szociál-Liberális választási szövetség tavalyi felbomlása után már elveszítette közel 70 százalékos többségét, de a szocialisták (PSD) és kisebb szövetségesei (UNPR, PC) a liberálisok kormányból való kilépése után is megőrizték egyszerű többségüket.
Eduard Hellvig európai parlamenti képviselőt, az ellenzéki Nemzeti Liberális Párt (PNL) egyik alelnökét jelölte Klaus Iohannis román államfő a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) igazgatói tisztségébe.
Huszonöt évvel a rendszerváltás után összeomlani látszik az a kisebbségi érdekérvényesítési modell, ami a romániai magyarság képviseletét, az RMDSZ-t sikeressé és eredményessé tette. Egy korrupciósnak mondott, mondvacsinált ügy kapcsán teljes súlyával fogalmazódik meg a kérdés: hogyan tovább RMDSZ, hogyan tovább erdélyi magyarság?
Elemzők úgy vélték, nem érett meg még a román társadalom arra, hogy nem román nemzetiségű államfőt válasszon, ezért is tartották esélytelennek Klaus Johannist, Nagyszeben szász nemzetiségű polgármesterét. A román elnökválasztás vasárnapi második fordulója azonban rácáfolt minden előzetes közvélemény-kutatásra és elemzői véleményre, a tíz százalékos hátrányból induló Johannis fölényes, tíz százalékos győzelmet aratott. A civil társadalom és az internet segítette győzelemre a szász politikust.
Tegnap kezdődött meg a román parlament őszi ülésszaka, a jobboldali ellenzék két fő ereje, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Liberális Demokrata Párt (PDL) jelezte - bizalmatlansági indítványt nyújt be. A bejelentést Nagyszeben polgármestere , Klaus Johannis PNL-elnök tette, aki a novemberi államfőválasztáson Victor Ponta legfőbb kihívójának számít.
Függőben maradt tegnap a román koalíciós válság, nem született egyezség a Szociál-Liberális Szövetséget (USL) alkotó pártok között a kormányátalakításról. Azonban a múlt héten kilátásba helyezett szakítás is elmaradt, a tárgyalásokat a későbbiekben folytatják.