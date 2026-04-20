Szász elnöke lesz Romániának

Elemzők úgy vélték, nem érett meg még a román társadalom arra, hogy nem román nemzetiségű államfőt válasszon, ezért is tartották esélytelennek Klaus Johannist, Nagyszeben szász nemzetiségű polgármesterét. A román elnökválasztás vasárnapi második fordulója azonban rácáfolt minden előzetes közvélemény-kutatásra és elemzői véleményre, a tíz százalékos hátrányból induló Johannis fölényes, tíz százalékos győzelmet aratott. A civil társadalom és az internet segítette győzelemre a szász politikust.