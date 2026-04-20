sebesültek;támadás;halálos áldozatok;Dnyipro;orosz drónok;orosz-ukrán háború;

Dnyipróban szinte mindennaposak az orosz támadások – korábbi felvétel

Hárman meghaltak, 18-an megsebesültek orosz dróntámadásokban Ukrajnában

Továbbra is civilek a megszállók célpontjai, Krivij Rihben egy tízéves gyermeket szállítottak kórházba.

Hárman meghaltak és 18-an megsérültek a Dnyipropetrovszk megyében és Harkiv megyében történt orosz támadások során – írja a The Kyiv Independent. Olekszandr Hanzsa kormányzó jelentése szerint Nikopolban drónbecsapódások miatt történtek az elhalálozások. Lakóépületek és autók is megrongálódtak.

Krivij Rihben egy tízéves fiút kellett kórházba szállítani a hétfői dél-ukrajnai orosz támadások után, amelyek immár rendszeressé váltak.

– Nikopolt csak a Dnyipro folyó választja el az oroszok által megszállt területektől, beleértve a közeli Enerhodart is, ahol a Zaporizzsja Atomerőmű található – írja a lap.

