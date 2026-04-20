Hárman meghaltak, 18-an megsebesültek orosz dróntámadásokban Ukrajnában

Hárman meghaltak és 18-an megsérültek a Dnyipropetrovszk megyében és Harkiv megyében történt orosz támadások során – írja a The Kyiv Independent. Olekszandr Hanzsa kormányzó jelentése szerint Nikopolban drónbecsapódások miatt történtek az elhalálozások. Lakóépületek és autók is megrongálódtak.
Krivij Rihben egy tízéves fiút kellett kórházba szállítani a hétfői dél-ukrajnai orosz támadások után, amelyek immár rendszeressé váltak.
– Nikopolt csak a Dnyipro folyó választja el az oroszok által megszállt területektől, beleértve a közeli Enerhodart is, ahol a Zaporizzsja Atomerőmű található – írja a lap.