Arató András az internetre kényszerített médium elnöke szerint a lépés egyrészt a törvényesség helyreállítása lenne. Másrészt állítja, hogy a hagyományos rádiózás, a „bekapcsolom és hallgatom” típusú fogyasztás nem tűnt el.
Nemo összeegyeztethetetlennek tartja Izrael részvételét az Eurovíziós Dalfesztivál által hivatalosan képviselt értékekkel.
Kecskeméti László évekig jogtalanul lakott az önkormányzati ingatlanban, de amikor végül ki kellett költöznie, azzal magyarázta, hogy mindent leszerelt, amit ő épített be, a vagyonkezelő pedig elfogadta ezt.
Kollektív szerződéssel és Budapest életpálya modellel nyílik a kiskapu több mint 800 önkormányzati munkavállaló számára.
A Spinoza Színházban jobbikos politikusokkal rendezett beszélgetés elleni tiltakozásként visszaadja az épületben múlt évben átvett Lendvai-díját az ismert újságíró, Tódor János - írja a RomNet.
Kína visszaadta az Egyesült Államoknak azt a tengeralattjáró drónt, amelyet a kínai haditengerészet fogott el múlt csütörtökön, törvénytelenül, nemzetközi vizeken. Peter Cook, a Pentagon szóvivője közölte, hogy a drónt annak a helynek a közelében szolgáltatták vissza, ahol elfogták.
Külföldön vagyok - de kérlek, közöljétek, h. én is visszaadom a középkeresztemet. Köszönöm szépen, TGM - Tamás Gáspár Miklós ezt az üzenetet juttatta el a sajtónak, köztük szerkesztőségünknek is.
Visszaadja országgyűlési képviselői mandátumát a jobbikos Novák Előd. A politikus ezt maga közölte hétfőn az MTI-vel, miután a párt képviselőcsoportja bizalmi szavazást tartott személyéről.