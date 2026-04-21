Gulyás Gergely: Egyezség alakult ki a kormányoldal és az ellenzék között a parlamenti bizottsági helyek megosztásáról

2026-04-21 13:00:00 CEST

A Tisza Párt megválasztott parlamenti frakcióvezetője, Bujdosó Andrea is azt közölte, hogy bizottsági struktúrában sikerült megállapodniuk. A leköszönő Miniszterelnökséget vezető miniszter nem kívánt válaszolni arra a kérdésre, hogy a két pártelnök, Orbán Viktor és Semjén Zsolt felveszi-e mandátumát, és neveket sem mondott, hogy ki ül be a frakcióba és ki nem.

Egyezség alakult ki a kormányoldal és az ellenzék között a parlamenti bizottsági elnöki, alelnöki és tagi tisztségek megosztásáról, hat bizottságot vezethet majd az ellenzék – közölte Gulyás Gergely leköszönő Miniszterelnökséget vezető miniszter újságírókkal, miután kedden a Fidesz-KDNP képviseletében részt vett az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyaláson.

Hozzátette: a Fidesz-KDNP csütörtökön tárgyal a Mi Hazánkkal arról, hogy az ellenzéken belüli tisztségek megosztása miként történjen. A bizottsági helyek elosztásáról szóló egyezséggel kapcsolatban az új kormánytöbbség azt jelezte, hogy ezt nem tekinti biankó felhatalmazásnak, azaz az egyes személyek esetén is kontrollt kíván gyakorolni az ellenzéki pártok által jelölt bizottsági és országgyűlési tisztviselők felett – mondta Gulyás.

Jelezte: egy bizottsági elnöki tisztség esetén kértek változtatást, a digitalizációs bizottságot ugyanis nem tartják szükségesnek, ezért nem is akarják vezetni, ezt az új kormányoldal képviselői elfogadták. A Tisza által házelnöknek jelölt Forsthoffer Ágnesről azt mondta: a Fidesz-KDNP abban érdekelt, hogy megállapodás jöjjön létre valamennyi parlamenti és bizottsági tisztviselőre vonatkozóan, és a parlamenti hagyományokat fenntartva konszenzussal választhassák meg őket. Emlékeztetett: ez eddig is mindig sikerült, 2022-ben csak azért nem, mert a házelnök személyében nem volt egyetértés.

Azt, hogy Magyar Péter, a választáson győztes Tisza Párt elnöke hétfői sajtótájékoztatóján a május 13-án lejáró háborús veszélyhelyzet május 31-ig történő meghosszabbítását kérte a távozó kormánytól, Gulyás Gergely úgy kommentálta: olyan megoldást fognak találni, ami elfogadható az új kormánynak. Ennek két technikai lehetőségét nevezte meg: az egyik a veszélyhelyzet meghosszabbítása május 31-ig, a másik pedig a veszélyhelyzeti szabályok törvényi szabályozásként való elfogadása. A leköszönő kormány mindkét megoldásra nyitott – jelezte a fideszes politikus.

Gulyás Gergelyt a Fidesz választási vereségről és Orbán Viktor pártelnök, leköszönő miniszterelnök választás reggelén tett kijelentéséről is kérdezték, miszerint nagy vereség esetén lemond. Azt mondta, hogy teljes tisztújítás előtt áll a Fidesz, a héten elnökségi ülés, a jövő héten pedig választmányi ülés is lesz, ami szükséges a kongresszus összehívásához.

Úgy vélte: a Fidesznek arra kell törekednie a következő fél évben, hogy a jelenlegi választói bázisát megőrizze, és ehhez a jelenlegi miniszterelnök szerepvállalását elengedhetetlennek tartja. „Van egy új politikai helyzet, lesz egy új kormány, ehhez kell a lehető legjobb megoldást találni” – mondta.

A Fidesz-KDNP frakció összetételéről közölte: a listán mandátumot nyert képviselők dönthetnek arról, hogy felveszik-e a mandátumukat, de ebben az elnökség ajánlást adhat. „Régóta dolgozunk együtt a most mandátumot nyert képviselőtársakkal, úgy gondolom, hogyha közbölcsesség van, akkor azt mindenki tiszteletben fogja tartani” – fogalmazott. Nem kívánt válaszolni arra a kérdésre, hogy a két pártelnök, Orbán Viktor és Semjén Zsolt felveszi-e mandátumát, és neveket sem mondott, hogy ki ül be a frakcióba és ki nem. Közölte: már most is többen jelezték, hogy nem kívánnak beülni a parlamentbe, de ezt egységesen fogják bejelenteni. Elmondta: a KDNP frakció nyolcfős lehet, és a héten dönthetnek a frakcióvezetők személyéről is.

Kijelentette: mindenkinek van felelőssége a választási vereségben, a miniszterelnök ezt egy személyben vállalta magára, de nem gondolja, hogy ő egy személyben lenne ezért felelős.

A Fidesz kampányának hibáit firtató kérdésre azt mondta: folyik egy elemzés ezzel kapcsolatosan, de nem gondolja, hogy alapvetően a választási eredmény a kampányon múlt. „A vereség mértékéhez hozzájárult a kampány is, de szerintem becsapnánk magunkat, hogyha csak a kampányt okolnánk, mélyebb okokat kell találni, ezt meg kell vitatni, nyilvánosság előtt is fel kell tárni, mert ez a feltétele a hiteles megújulási folyamatnak” – hangsúlyozta. Szerinte amit a kampányban mondtak, azzal a választók többsége egyetértett, de nem találták a legfontosabb ügyeknek.

Kérdésre válaszolva azt is mondta: nem igaz, hogy a Fideszen belül Orbán Balázs kampányfőnököt tartják felelősnek a vereségért. Szerinte ez nem is lenne méltányos, mert a kampányfőnök a Fideszben mindig is a központi kampánydöntések végrehajtója volt, és Orbán Balázs ezt a végrehajtást kiválóan csinálta.

Bujdosó Andrea: Vannak még technikai kérdések, de a jövő héten lezárhatjuk az egyeztetéseket

Úgy gondolom, hogy a bizottsági struktúrában sikerült megállapodnunk – jelentette ki a Tisza Párt megválasztott parlamenti frakcióvezetője az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő második egyeztetést követően kedden újságíróknak.

Bujdosó Andrea – aki Pest vármegye 3. számú, Pilisvörösvár központú egyéni választókerületének megválasztott képviselője – konstruktívnak nevezte a tárgyalást. Úgy fogalmazott, élnek, de nem élnek vissza azzal a felhatalmazással, amit a szavazók bizalmából kaptak. Hangsúlyozta, hogy átgondolták az ellenzéki pártok kéréseit, és nagyvonalúan jártak el.

Az alakuló üléshez kapcsolódó egyeztetések következő körét jövő hét keddre tervezik, amikor már az Országgyűlés alelnökeinek, illetve a bizottságok elnökeinek és alelnökeinek személye lesz a téma. „Vannak még technikai kérdések, amelyeket meg kell beszélni, de azt gondolom, készen állunk arra, hogy a jövő héten lezárjuk ezeket az egyeztetéseket, és az alakuló ülést május 9-én meg lehessen tartani” – közölte.

Arra a kérdésre, miért nem támogatja a Tisza, hogy az emberek megismerhessék a képviselők magyaron kívüli, más állampolgárságát, Bujdosó Andrea közölte, bárki megismerheti ezt, ha valaki az önéletrajzában megosztja. A parlament ülésezési rendjére vonatkozó kérdésre Bujdosó Andrea azt mondta, az ülésrenddel kapcsolatban később nyilatkoznak. A házszabály módosítása szükséges ahhoz, hogy az ülésrend változzon – mutatott rá, egy másik kérdésre jelezve: a házszabály módosításával kapcsolatos terveikről még nem tud részleteket megosztani.

A költségvetés vélhetően később fog a parlament elé kerülni – válaszolta arra a kérdésre, hogy még nyáron el akarják-e fogadni a jövő évi büdzsét. A Tisza frakcióvezetője kitért arra is, várhatóan öt vagy hat frakcióvezető-helyettese lesz, mivel a Tiszáé egy nagy képviselőcsoport. A tervezett 20 parlamenti bizottsággal kapcsolatban azt mondta, a bizottsági struktúra leképezi a minisztériumit, emellett lesznek olyan bizottságok is, amelyek állandó részei a parlamenti munkának. Azt is ígérte, hogy a Tisza-kormány takarékosabban fog működni elődjénél.