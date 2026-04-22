Két bankszámláját is megszüntette Matolcsy Ádám barátjának a cége

2026-04-22 09:32:00 CEST

Az OTP Banknak és a Tiborcz István érdekeltségébe tartozó Gránit Banknak már nem ügyfele a Raw Development.

A Raw Development Kft. a választások után két nappal megszüntette az OTP Banknál és a Gránit Banknál vezetett számláit, és csak az MBH-számlákat tartotta meg – írja a hvg.hu.

A Raw Development Kft. a Magyar Nemzeti Bank aranyvécékről elhíresült felújításának a generálkivitelezője volt, a vállalat tulajdonosa, Somlai Bálint az akkori jegybankelnök fiának, Matolcsy Ádámnak a barátja. A társaság szerepel a cégek közt, amelyeket érint az Állami Számvevőszék egy évvel ezelőtt nyilvánosságra hozott vizsgálata. Bár a feljelentés már jóval korábban megtörtént, a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) csak hónapokkal később, a választások eredményének ismeretében, a Tisza Párt elsöprő győzelme után tette sínre a nyomozás eredményét. A hvg.hu úgy tudja,

a rendőrök már a választások utáni péntekre összeállítottak egy csomagot, amely alapján megkezdődhet a Matolcsy családhoz kötődő vagyonok lefoglalása.

Bár a héten a Legfőbb Ügyészség saját hatáskörébe vette az ügyet az NNI-től, a lényegen ez nem változtat, a Központi Nyomozó Főügyészség akár már ezen a héten elrendelheti a teljes körű vagyonlefoglalást Magyarországon és külföldön is. A portál szerint ezt követően pedig egy-két héten belül akár letartóztatásokat is lehetségesnek tartanak a rendőrségi források.

A hvg.hu azt írja, Somlai Bálint cégénél most több változást is bejegyeztek, az egyik ilyen, hogy

míg eddig három banknál voltak számlái, most már csak egynél, a Mészáros Lőrinc többségi tulajdonában lévő MBH Banknál. Az OTP Banknak és a Tiborcz István érdekeltségébe tartozó Gránit Banknak immár nem ügyfele a Raw Development.

Egyúttal új tevékenységi kört jegyeztek be a Raw Development Kft.-nek az irataiba, a cég ezentúl személygépjármű-kölcsönzésével is foglalkozhat majd. Nemrég a 24.hu írta meg, hogy a hitelbiztosítéki nyilvántartás alapján a Raw Development 2025 elején egy legalább 150 millió forintos Rolls-Royce Spectre típusú luxusautót kezdett el lízingelni, igaz, Somlaiék azt válaszolták a lapnak, hogy ez egy tévedés, cégeik Rolls-Royce-t nem szereztek be, csupán BYD-ket. Azonban tény, hogy 2021 óta összesen 68 autó lízingjét jegyezték be a Raw Development nevére. Viszont a társaság csak 31 embert foglalkoztat, tehát egy-egy munkatársra több mint két autó jut. Ezek után az autókölcsönzés – jegyzi meg a portál – kifejezetten racionális döntésnek tűnik.