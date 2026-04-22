Ukrajna arra kérte Törökországot, hogy szervezzen meg egy Zelenszkij–Putyin találkozót

2026-04-22 13:22:00 CEST

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter közölte, ha Belaruszon és Oroszországon kívül egy másik ország rendezne ilyet, az ukrán elnök oda is elmenne.

Ukrajna arra kérte fel Törökországot, hogy biztosítson helyszínt egy Volodimir Zelenszkij ukrán és Vlagyimir Putyin orosz elnök közötti találkozónak – a Reuters szerint erről Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter számolt be újságíróknak.

A tárcavezető hozzátette, Kijev Belaruszon és Oroszországon kívül kész bármely más helyszínt megfontolni a találkozó érdekében. Arról nem közölt részleteket, hogy Ankara miként reagált a felvetésre.

Most kifejezetten a törökökhöz szóltunk – mondta, megjegyezve,

ha Oroszországon és Belaruszon kívül egy másik főváros szervez ilyen találkozót, arra is elmennek.

A Kreml korábban már jelezte, hogy vendégül látná Volodimir Zelenszkijt Moszkvában, de az ukrán vezető visszautasította ezt.

A Reuters kiemeli, Andrij Szibiha beszámolt arról is, hogy már írásban üzenetet váltott a magyar külügyminiszteri tisztség várományosával, Orbán Anitával.