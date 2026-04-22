Nagy Ervin szerint hétfő este tűz volt az iváncsai akkugyárban, több dolgozó kórházba került

2026-04-22 13:52:00 CEST

A Tisza leendő parlamenti képviselője levélben fordult a vállalat vezetéséhez.

Hétfő este tűzeset történt az iváncsai akkumulátorgyárban, amelynek következtében több dolgozó füstmérgezés gyanújával kórházba került. Szerencsére a jelenlegi információk szerint súlyos sérülés nem történt – írja Nagy Ervin a Facebook-oldalán.

A Tisza leendő parlamenti képviselője kiemeli, az elmúlt időszakban több jelzés is érkezett hozzá azzal kapcsolatban, hogy a SK On Hungary Kft. vezetése nem minden esetben tartja be a munkavédelmi előírásokat.

A történtekre tekintettel

levélben fordult a vállalat vezetéséhez, amelyben tájékoztatást kért a tűzeset pontos körülményeiről, valamint arról, milyen intézkedéseket tesznek annak érdekében, hogy hasonló eset a jövőben ne fordulhasson elő.

Egyúttal felszólította a cég vezetését, hogy a magyar jogszabályoknak megfelelően biztosítsanak teljes körű tájékoztatást a dolgozók érdekeit képviselő szakemberek számára, és az általuk megfogalmazott javaslatok alapján tegyenek meg minden szükséges lépést a munkavállalók biztonságának garantálása érdekében. Nagy Ervin közölte, hogy amennyiben ez nem történik meg, a munkavédelmi hatósághoz fordul.