Hadházy Ákos: Húszmilliárdért épít öt kilométernyi vasutat Mészáros Lőrinc az alig működő iváncsai akkugyárhoz

2026-01-14 11:01:00 CET

Biztosan ezért nincs kapacitás a 150 méteres ajkai szakasz kijavítására egy éve – véli a független országgyűlési képviselő.

Adonyban járt Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő, ahol megtekintette az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő vasúti infrastruktúra fejlesztésének tervezése és kivitelezése elnevezésű beruházást. A kivitelezés nettó összege 20,206 milliárd forint.

A Facebook-oldalán közzétett videójában a politikus kiemelte, ez a vasút megy az iváncsai akkumulátorgyárhoz, ami „már alig-alig működik, ahol elbocsátják az embereket”. – Az önök adófizetői pénzéből azért még építünk nekik egy iparvágányt. Erre van pénz, tönkrement akkumulátorgyárhoz vasutat építeni van pénz – állapította meg. A vasútvonal építését Mészáros Lőrinc V-Híd-ja végzi.

A videójához fűzött bejegyzésében a képviselő mindezt úgy összegezte:

„Öt kilométert, húszmilliárdért, a mi pénzünkből, a koreai multinak. (A gyár amúgy másfél hónapra le is állt, rengeteg embert elbocsátott, pedig összesen 170 milliárd adófizetői pénzt öntött bele Szijjártó.) Biztos ezért nincs kapacitás az ajkai, 150 méteres szakasz kijavítására egy éve.”