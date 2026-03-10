Krasznahorkai László: Magyarország már nem egy ország, hanem egy elmegyógyintézet

Egy apostolra vagy prófétára emlékeztette Krasznahorkai László a La Repubblica című olasz lap munkatársát.
A hvg.huszemléje szerint az interjú Barcelonában készült a Nobel-díjas íróval, aki a barcelonai Kortárs Kulturális Központ meghívott vendége volt. A lap beszámolója szerint sok érdeklődő gyűlt össze miatta.
Az újságíró ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy Krasznahorkai László könyvei sok olvasót zavarba hoznak, amire az író azt a meglepő választ adta, arról próbálja meggyőzni az embereket, hogy ne olvassák az írásait. – Nem kínálok reményt, de nem is veszem el. Az én könyveim nyilvánvalóan nem receptkönyvek. Nem lehet belőlük jó ételt főzni. Olyanok, mint egy paella, amit egyszer készítettem. Rosszul sikerült, minden hozzávaló megvolt, de az eredmény nem sikerült, még rosszul is lettem tőle. De ha valaki ennek ellenére úgy dönt, hogy elolvassa a könyveimet, azt tanácsolom, hogy ne higgyen el semmit abból, amit róluk mondanak. Hogy nehezen olvashatók. Igaz, hogy szokatlanul hosszú mondatokat használok. De olyan ez, mint amikor sokáig őrzünk egy titkot, majd hirtelen eláruljuk. (…) A pont használata lehetetlen, mert a történet iránti szenvedélyem ösztönöz az írásra.”Krasznahorkai Lászlóról és Tarr Béláról neveztek el kisbolygókatKrasznahorkai László megköszönte a Nobel Bizottságnak, hogy Angela Merkellel vacsorázhatott
Könyveinek hatásáról így beszélt: – A fontos az, hogy az olvasó felismerje önmagát, megértse, mennyire törékeny a méltósága. Hogy rájöjjön, a méltóság az utolsó dolog, amit el lehet venni tőle, de el lehet venni. Ebben én és barátom, Tarr Béla különböztünk. Ő úgy vélte, hogy a méltóságot nem lehet elvenni.Az igazi happy end – Tarr Béla, Krasznahorkai László és a gyilkos idő
Az interjú jelentős része a magyarsághoz fűződő viszony kérdésével foglalkozik. Az egyik felvetésre Krasznahorkai László így válaszolt: – Magyarnak születtem, az anyanyelvem a magyar. De magyarnak lenni – ez ellen minden erőmmel küzdök. Miért cserélném el a világpolgárságot arra, hogy csak magyar legyek? A viszonyom a magyarságomhoz olyan, mint az embernek egy folyóparton fekvő kőhöz. Nem tudom, miért nem albánnak vagy szlováknak születtem. Azt mondta, messzire került a magyar világtól, a butaságtól szennyezett magyar létezés fogalmától.
Minden populizmusnak kitett államban szörnyű dolgok történnek, de semmi sem hasonlítható intenzitásában és brutalitásában ahhoz, ami Magyarországon történik.
Ez a manipulációs képesség fertőző. Magyarország már nem egy ország, hanem egy elmegyógyintézet, ahonnan az orvosok már elmentek, és ahol a betegek hétfőn, szerdán és pénteken orvososdit játszanak” - fogalmazott. (Öt éve egy Népszava rendelkezésére bocsátott levélváltásban már tett hasonló kijelentést – a szerk.)Krasznahorkai László 2021-ben: Ez a jelenlegi Magyarország engem inkább egy tök jelentéktelen őrültekházára emlékeztet, és nem vagyok elalélva attól, amit ezzel szembe tudunk állítani
Az író szerint Magyarország mindig a rossz utat választja:
Amikor egy interjúban azt mondtam, hogy nem értem, miért olyan büszkék a magyarok a csatáikra, amelyeket egyébként mindig elveszítenek, a szélsőjobboldal megtámadott. Nincs értelme vitatkozni. Még azok is, akik nagyon intelligensnek tűnnek, az ideológia foglyai.
Ahogy egy magyar közmondás mondja, két nagyon különböző malomban őrölünk, és a lisztjükből soha nem lesz kenyér. Ez pedig egy beteg társadalmat hozott létre.Krasznahorkai László meglátogatta Iványi Gábort a Dankó utcában