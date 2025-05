Még meggondolhatja magát a francia elnök

Elvben, de csakis elvben, Francois Hollande francia elnöknek decemberben kell bejelentenie, jelölteti-e magát másodízben is az állam, a köztársaság élére. Alkotmányjogilag megvan rá a lehetősége, hiszen az alaptörvény két egymást követő öt esztendőre biztosítja ezt a lehetőséget. Ő maga fönnen hangoztatja, élni is fog vele, de ki kell várni az esztendő végét, addig még közvetve sem nyilatkozik. A fogadkozás azonban a politikai életben csak derűt kelt, annyira esélytelennek tartják őt. Annál is inkább, hogy nem csupán jobboldali ellenlábasai előzik meg a népszerűségi listán, hanem már a párttársai, a szocialisták is.