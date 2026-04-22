Szijjártó Péter szerint Magyarországon jóval brutálisabb a politika, mint kellene, de Orbán Viktor poloskázós beszéde csak egy „jelenségről” szólt

2026-04-22 20:22:00 CEST

A leköszönő tárcavezető nem úgy ismeri Rogán Antalt, mint aki bárki ellen is gyűlöletet akar kelteni.

A választási folyamatba nagyon durva külföldi, titkosszolgálatok által koordinált beavatkozás történt, külső szereplők, köztük az ukránok is nagyon komoly érdekekkel rendelkeztek a választásokat illetően - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Telexnek adott interjújában, arra reagálva, korábban azt mondták, ha nem a Fidesz nyer, akkor Volodimir Zelenszkij fog kormányt alakítani Magyarországon.

A miniszter kitérő választ adott arra, hogy a Tisza Párt győzelme azt jelenti-e, hogy háborúba viszik a magyar fiatalokat, úgy válaszolt, hogy Brüsszelben van egy háborús pszichózis, aminek az Orbán-kormány tartott ellen, de azért reméli, hogy nem fogunk belesodródni a háborúba. A miniszter azt is reméli, hogy a brüsszeli politika nem fogja belevinni az egész kontinenst a háborúba. Szerinte riasztó változás történt a brüsszeli kommunikációban az elmúlt négy évben, ami nagyon sok vészcsengőt elindított benne. De az ilyen háborús kísérletek visszatartása már nem az ő felelőssége lesz a továbbiakban.

Nem egy, a valóságtól végletekig elrugaszkodott megközelítés az, hogy majd az országnak és az ő gyerekeinek is háborúba kell mennie

- mondta ugyanakkor a miniszter. Hogy van-e veszélye ennek az ő családjára nézve, arról a miniszter elmondása szerint azért nem beszélt velük, mert otthon nem beszélnek politikáról. Két kamasz gyerekének a nevelése, terelgetése fontosabb, mint hogy a politikáról beszéljen velük, sőt, igyekszik is limitálni számukra, hogy mennyit foglalkozzanak politikával, mert Magyarországon a politika jóval brutálisabb, mint kellene - mondta a leköszönő tárcavezető.

A kérdésre, hogy miért olyan üzenettel kampányolt a Fidesz, amit a politikai ellenfele rendre tagadott, Szijjártó Péter úgy válaszolt, hogy az Európai Néppárt - amelynek a Tisza Párt tagja - erőteljesen háborúpárti, Manfred Weber európai zászló alatt masírozó katonákról álmodozik - fejtette ki, mire a riporter kijavította, hogy Weber európai békefenntartó katonákról beszélt.

Szijjártó Péter ezt követően azt állította, hogy egy zártkörű EU-s tanácsülésen az hangzott el, hogy Magyarországnak és Szlovákiának katonákat kellene küldenie, nem pedig szakértőket a Barátság kőolajvezetékhez.

A külgazdasági és külügyminiszternek levetítették azt az AI-videót, amin egy magyar apukát lőnek fejbe a fronton. A tárcavezető erre úgy reagált, hogy haltak meg magyar emberek a fronton, és a magyar nemzeti érdekből kiindulva tették amit tették, amivel lehet egyet nem érteni, de Magyarországot négy éven keresztül kívül tudták tartani a háborún a provokációs kísérletek ellenére - mondta, mire a műsorvezető megjegyezte, hogy más országok sem léptek be katonailag a háborúba.

Nem kérdés, hogy Oroszország támadta meg Ukrajnát, a magyar kormánynak az egyetlen célja az volt, hogy a háború minél előbb érjen véget tárgyalással - állította Szijjártó Péter, hozzátéve, a tárgyaláshoz viszont beszélőviszonyban kellene lenni, ezért örült annak, hogy az amerikaiak és az oroszok között van párbeszéd.

Szijjártó Péter elmondta, hogy ő a maga részéről el tudja mondani, hogy igyekezett megvalósítani a nemzeti együttműködést, számtalanszor nyújtott segítséget ellenzéki érzelmű személyeknek, üzletembereknek is, és nem volt számára lényeges a pártpolitikai hovatartozás. Gyurcsány Ferenc volt személyi titkára például külképviseleten dolgozik, Kóka János, Balogh Levente szintén támogatásokat kaptak - mondott egy példát.

A tárcavezető szerint nagyon egyoldalú az, hogy csak ők lennének felelősek a polarizációért, mert szerinte olyan fenyegetéseket ők soha nem fogalmaztak meg, mint mostanában velük szemben teszik. Nem értett egyet azzal, hogy ők szították volna a gyűlöletet 16 éven keresztül magyar és magyar ember között. Igaz, azt nem állítja, hogy nincsenek olyanok, akik visszaéltek azzal, hogy a kormányzati tisztségviselők tisztességgel dolgoztak, a róluk kialakított negatív kép viszont szerinte döntő többségében nem a politikai vezetők miatt alakult ki.

Azzal kapcsolatban, hogy gyakorlatilag bárkire, aki bírálta a kormányt, különféle bélyegek sorát sütötte rá a kormányzati kommunikáció, Szijjártó Péter azt mondta, a magyar társadalomban valóban voltak olyanok, akik "nagyon durván váltak politikai szereplőkké", és érvényesítettek politikai szempontokat olyan helyzetekben, ahol nem kellett volna. A miniszter többször is megpróbált kitérni az elől a kérdés elől, mi a véleménye Orbán Viktor tavalyi poloskázós beszédéről, végül egy retorikai fordulatnak minősítette azt, hogy vannak, akik "nem a nemzeti érdektől vezérelve", külföldi pénzből tevékenykednek Magyarországon. Majd azt mondta, szerinte a másik oldaltól sokkal több durva dolog hangzott el, a miniszterelnök egy "jelenségről" beszélt.

A leköszönő miniszter fenntartja, hogy jogosan hívják magukat "nemzeti oldalnak", mert ők az ország érdekét nézik, de ettől még nem gondolja, hogy akik mást gondolnak, azok ne lennének a nemzet részei. A "nemzeti oldal" kifejezés egy, a politikai oldal különböző tereinek leírását szolgálja, de másoknak is van joga ilyen kategóriákat megalkotni - vélekedett. Szerinte ők soha senkinek nem kérdőjelezték meg a magyarságát, és reméli, hogy a másik oldal sem kérdőjelezi meg az övükét. Vitályos Eszter mondatát, miszerint "a haza nem lehet ellenzékben és mi vagyunk a haza", Szijjártó szerint nem úgy kell értelmezni, hogy ők a haza, hanem úgy, hogy a haza ügye nem lehet ellenzékben, mindegy, hogy ki kormányoz. Reméli, hogy a Tisza párt is a hazát fogja szolgálni, ő nem fog Magyarország ellen szurkolni - mondta.

A kormánypropagandáról Szijjártó Péter azt mondta,

nem nézett tévét és más sajtósért sem tud felelősséget válllalni mert mint mondta, munkán kívül nem foglalkozik politikával.

A médiával kapcsolatban általánosságban szörnyűnek tartja, hogy néhány másodpercben kell összefoglalni egy-egy gondolatot. Ezért a médiában zajló hangnem számára általánosságban sok, a tévében és az interneten is kizárólag sportot néz. Hogy ez a hallgatósága számára hihető-e vagy sem, azzal nem tud mit kezdeni, nem is érdekli.

Az akkumulátorgyárakkal kapcsolatban a tárcavezető azt mondta, egyesek olyan kontextust próbáltak festeni róluk, hogy ő szándékosan olyan gyárakat hozott az országba, ami megmérgezi a környezetet, miközben ő 5 kilométerre lakik a gödi gyártól. A kérdésre, hogy ki tudja-e jelenteni, hogy nem kardoskodott kormányülésen az akkugyár mellett a mérgezésekről szerzett értesülések ellenére, azt mondta, ilyen kormányülés nem volt.

Azzal kapcsolatban, hogy korábban miért nem adott interjút a lapnak, Szijjártó Péter azt mondta, hogy azokra a tanácsadóira hallgatott, akik ilyen esetben azt javasolták neki, hogy ne fogadja el a meghívásokat. Most azért fogadta el a meghívást, mert rendkívüli helyzet van. "Lehet" - válaszolta arra a felvetésre, hogy ha nyert volna a Fidesz a választáson, akkor most sem adott volna interjút. Arról pedig nincs meggyőződve, hogy a Telex pártatlanul tájékoztat, de a közösségi média szerinte amúgy is letarolta a hagyományos médiavilágot, aminek egyébként ő személy szerint nem örül, Orbán Viktor utasítására lett aktív a közösségi médiában.

A miniszter elmondta, rosszul érinti, hogy gyűlöletkeltéssel vádolják őket, szerinte ő soha nem keltett gyűlöletet senkivel szemben. A politikai ellenfeleikkel szemben mindig voltak kritikái, de Rogán Antalt hosszú ideje ismeri, és nem úgy ismeri, mint aki bárki ellen is gyűlöletet akar kelteni. Majd a tárcavezető arról beszélt, hogy róla számtalan hazugságot terjesztettek már.

A Vona Gáborral szemben folytatott gyűlöletkampánnyal kapcsolatban - miszerint Allah-imádó és meleg, majd amivel kapcsolatban sorra közölte le a kormányzati propaganda a bírósági helyreigazításokat - a miniszter kitérő választ adott, szerinte a róla szóló hazug állítások simán versenyképesek ezekkel és nem gondolja, hogy csak a Fidesz részéről hangzottak el hazugságok a kampányban. "Ha a Vona Gábort ért sérelmeket idehozzuk, akkor hozzák ide az én sérelmeimet is" - jelentette ki a tárcavezető, majd elismételte, hogy Magyarországon a politikai környezet jóval durvább, mint kellene.

Ha valaki 16 évig kormányoz, akkor nyilvánvalóan minden szempontból van felelőssége abban, hogyan alakul az ország sorsa, de szerinte amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten

- hangzott el az általános válasza az Orbán-kormány gyűlöletkampányairól. Szerinte nem egyetlen oldal politikai felelőssége az, hogy gyűlölet van az országban. Majd arról beszélt, hogy a velük szemben álló médiumok elérése nagyobb, mint a velük szimpatizálóké. Az ország hangulatának kialakításában nem lehet kizárólag a kormányzó politikusokat felelőssé tenni, de nekik is van benne felelősségük - értékelt, majd úgy folytatta, igaz, ha mindig mindent jól csináltak volna, akkor valószínűleg nyertek volna most is.

A miniszter "legjobb lelkiismerettel" azt mondta, az elmúlt 16 évben igyekeztek a lehető legjobban kormányozni, de az emberek többsége úgy ítélte meg, hogy ez nem volt jó teljesítmény. A jó szándékát viszont nem szeretné, ha elvitatnák.

2305 beruházásról, magyar embereknek munkahelyeket teremtő beruházásokról kötött megállapodást a minisztérium, 507 ezer munkahely köszönhető ezeknek a beruházásoknak - méltatta saját eredményeit a minisztérium, azt is megemlítve, hogy az ezzel kapcsolatos tárgyalásokon szerinte az hangzott el, hogy nincs korrupció.

Mészáros Lőrinc brutális meggazdagodását a miniszter nagyon nehezen, sokadik visszakérdezésre volt hajlandó kommentálni és akkor sem érdemben. Elmondta, 22 éve ismeri, de azt, hogy ő hogyan és mit ért el az életében, arról Mészárost kell megkérdezni és nem őt. Közölte, hogy ő nem tud felelősséget vállalni azért, hogy kinek az anyagi helyzete hogy alakult az elmúlt időszakban. Amikor az ő minisztériuma kapcsolatban állt Mészáros Lőrinccel, akkor a vállalatai a kapott feladatokat elvégezték, az állami támogatásokat jogszerűen használták fel.

Hogy a NER-oligarchák gazdagodása szerepet játszhatott-e a Fidesz bukásában, arra Szijjártó annyit mondott, az általuk elnyert közbeszerzések jogszerűségét mind meg lehet vizsgálni. Azt többször is elismételte, "dühíti", hogy nem kizárólag a saját teljesítménye alapján értékelik a kormányt, hanem olyan emberek alapján, akik nem viseltek politikai felhatalmazást.

A Telex felvetésére, hogy Orbán Viktor rendre semmit nem vall be a vagyonnyilatkozataiban, ehhez képest a családjában lassan mindenki multimilliárdos, a miniszter közölte, meg tudja erősíteni, hogy a leköszönő miniszterelnök "soha nem foglalkozott üzleti ügyekkel". Orbán Viktor Szijjártó Péter szerint rendkívüli válságok közepette kormányozta sikeresen az országot, ezért szerinte igazságtalan, ha nem a saját teljesítménye alapján akarják megítélni a regnálását. Majd tagadta, hogy Orbánnak, illetve a politikai szereplőknek lett volna felelősségük abban a "jelenségben", ami az oligarchák meggazdagodását illeti.

Végül nagy-nehezen konkrétumként említette az MNB-botrányt,

erről elmondta, fogalma sincs, hogy alakulhatott ez így, mert Matolcsy György elért eredményeit nemzetgazdasági miniszterként nagyon nagyra tartja, de a jegybank szerinte független intézmény.

Az MNB-botránynak mindemellett lehetett szerepe a választási vereségben - állapította meg, majd a kegyelmi botrányról is megállapította, hogy lehetett köze a vereséghez. Elmondta, "dühös", hogy ezek a dolgok így alakultak, de arra a kérdésre szerinte "nincs válasz", hogy például miért adott kegyelmet Novák Katalin Balog Zoltán tanácsára Kónya Endrének. Azt viszont tagadja, hogy egy felsőbb politikai utasítására burkolóztak hallgatásba.

Az orosz kapcsolatokról szólva ismét elmondta, hogy nagyon méltatlan és durva vádak érték őt. Szerinte nem csak a grúziai, hanem az ukrajnai háború kapcsán is azt az álláspontot képviselte, hogy nem lett volna szabad Oroszországnak megtámadnia ezeket az országokat. Ha viszont minden nap azt hangsúlyozzák, hogy Oroszországot le kell győzni, az nem visz közelebb a megoldáshoz - mondta Szijjártó.