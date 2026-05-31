Hegyi Iván: Micsoda éjszaka volt!

rock and roll;LEMEZEKET FEL!;Robert Palmer;

2026-05-31 10:54:00 CEST

Robert Palmernek álmában eszébe jutott egy riff.

„Kipattantam az ágyból, lerohantam a földszintre, előkaptam a gitárt, magnóra vettem a motívumot, majd visszafeküdtem” – mesélte hajdanán. – „Másnap reggel úgy éreztem magam, mintha szerelmeskedtem volna egy gyönyörű nővel.”

Innen már egyenes út vezetett az Addicted to Love megírásáig, és tényleg érdemes volt felkelni azon a szerelmetes éjszakán, mert a szám 40 esztendővel ezelőtt, 1986 májusában az első helyre emelkedett az amerikai, és az ötödikre a brit listán. Palmer, aki 1975 és 1983 között hét szólóalbumot adott ki – egyiket sem lenyűgöző sikerrel –, 37 évesen feljutott a csúcsra.

Igaz, a kiugrásnak volt már előzménye, hiszen a szerző-énekes 1983. július 23-án fellépett a Duran Duran jótékonysági koncertjén a birminghami Villa Parkban, majd zenekarilag összeállt Tony Thompsonnal, a Chic korábbi dobosával, valamint John és Andy Taylorral, a DD tagjaival. Megalakult a Power Station, amelynek 1985-ös albuma két top 10-es slágert is tartalmazott, a Some Like It Hotot, valamint a T. Rex Get It On (Bang a Gong) című, eredetileg 1971-es dalának feldolgozását.

Az Addicted to Love duettnek készült. Palmer fel is énekelte a számot Chaka Khannal kettesben, ám a funky királynőjének kiadója, a Warner Brothers Records nem pártolta Khan kitérőjét, így Palmernek törölnie kellett partnere szólamát.

Azért nő is dalolta a számot lemezen. Tina Turner mindjárt 1986-ban repertoárjára tűzte az Addicted to Love-ot, amely aztán turnéi dallistájáról még véletlenül sem maradt le hosszú évtizedekig. Koncertjeinek ugyanolyan jellegzetessége lett, akár a River Deep – Mountain High, a Proud Mary, a Nutbush City Limits, a What’s Love Got to Do with It, vagy a The Best. (Korongon 1988-as élő albumán jelent meg, közvetlenül utána a Private Dancer és a We Don’t Need Another Hero hallható, egyik sem smafu.)

Palmer száma három harmóniából áll (A–G–D–A), egyszerű játszani, de képtelenség kiverni a fejből. Akárcsak a klipet. Az Addicted to Love videóján öt modell kamuzik a hangszereken: Julia Bolino és Patty Elias gitáron, Mak Gilchrist basszusgitáron, Kathy Davies a dobokon, Julie Pankhurst a szintetizátoron. A videót, amely beégett a globális kulturális köztudatba, Terence Donovan rendező és divatfotós készítette. A klipet a Variety című amerikai magazin „zseniálisan ostobának” minősítette, de szegény Donovan nem a kritika miatt lett öngyilkos tíz évvel később, 1996 őszén, 60 esztendős korában.

A klip olyannyira hasított, hogy az Igazából szerelem című 2003-as filmben Richard Curtis rendező emléket állított neki. Bill Nighy (szerepe szerint: az idősödő rocksztár Billy Mack) körül Mikulás-jelmezes modellek nyomultak, miközben a karácsonyi lista első helyére ugrott a Troggs 1967-es klasszikusának, a Love Is All Aroundnak ünnepi feldolgozása, a Christmas Is All Around.

Palmer az Addicted to Love-ért az 1987-es ceremónián elnyerte a legjobb férfi rockénekest megillető Grammy-díjat. Két évvel később ismételt az ugyancsak dögös, bár talán nem annyira szörnyeteg Simply Irresistible című dallal. (Annak videóját szintén szexi modellek színesítették.)

Az Addicted to Love felhangzott a Cocktail című Tom Cruise-filmben is, Palmer pedig nem ragadt le a rocknál, túl nyugtalan és kíváncsi volt ahhoz, hogy egyetlen zenei műfajhoz ragaszkodjon. Közvetlenül 2003-ban, 54 éves korában – szívroham miatt – bekövetkezett halála előtt, Drive című albumán a wurlitzerkirály Louis Jordantól énekelte az 1946-os Ain’t That Just Like a Womant, az 1967-ben, 37 évesen autóbalesetben elhunyt J. B. Lenoirtól az 1954-es Mama Talk to Your Daughtert és az előbbiektől meglehetősen eltérően dübörgő ZZ Toptól csapatta az 1983-as Tv Dinnerst.

Amúgy Bob Dylan 1967-es I’ll Be Your Baby Tonightjából 1984-ben reggae számot kreált. Az sem volt rossz, de Palmer mesterségének címere az Addicted to Love, amely hasonló című filmet inspirált Meg Ryan és Matthew Broderick főszereplésével.

A szám persze felhangzik az 1997-es alkotásban, amelyet nálunk Meglesni és megszeretni címmel vetítettek. A moziban dobogott a szív, még jobban a láb...