A szebb napokat látott Lungo Drom megismételt kongresszusán nagyjából két tucat ember elég volt ahhoz, hogy Farkas Flóriánt újra elnökké válasszák. Történt mindez abban a 910 négyzetméteres budapesti székházban, amit a Fidesz ingyen adott a szervezetnek.
A kongresszust Tiszapüspöki helyett végül Budapesten tartották meg. Az eseményen elenyészően kevesen jelentek meg, a tisztújítás elmaradt, a szervezet elnöke látványosan kerülte a lehetőséget, hogy válaszolnia kelljen a Népszava kérdéseire.
Hivatalossá vált, amit korábban megírtunk: elmarad a Lungo Drom tisztújító kongresszusa. Farkas Flórián erről szűkszavú e-mailben tájékoztatta szervezete tagjait.
Farkas Flórián szervezete mégsem tarthatja meg tisztújító rendezvényét abban a közösségi házban, ahol eredetileg szerette volna.
A szebb napokat látott roma szervezet ezúttal Tiszapüspökiben rendezi tisztújító kongresszusát. Farkas Flórián meghívója hangsúlyozza, hogy a részvétel önköltséges alapon történik.
Farkas Flórián eltűnt a nyilvánosságból. Szervezete tetszhalott állapotban van, a legutóbbi nemzetiségi választáson el sem indult.
Hasonlóra még nem volt példa: az elmúlt harminc évben, amióta kisebbségi önkormányzatiság létezik Magyarországon, a szervezet az összes választáson elindult.
Sztojka Attila kormánybiztos szervezete nekiesett a fideszes Lungo Dromnak.
Az utóbbi időben ez korántsem volt egyértelmű.
Annál bővebbet, hogy a „támogatás személyi és felhalmozási kiadásokra lett felhasználva”, a pénzügyi jelentés nem árult el.
Jókora késéssel tette közzé a 2017-2021 közötti időszakra vonatkozó pénzügyi beszámolóit a Farkas Flórián vezette roma szervezet.
Sztojka Attila kormánybiztos azon dolgozik, hogy ez ne történjen meg.
A romaügyi kormánybiztos vezeti azt az új cigány szövetséget, amely várhatóan indulni fog a nemzetiségi választáson jövőre – tudta meg lapunk.
A NAV Észak-alföldi Bűnügyi Igazgatósága semmiféle gyanús körülményt nem talált a Lungo Drom gazdálkodásában. Igaz, nem is nagyon keresett - tudta meg lapunk.
A szervezet szerint a miniszterelnök sokat tett a rasszizmus ellen, emellett európai közösségi szintre emelte a cigányság felzárkózásának ügyét.
Az ORÖ közgyűlése előtt a különböző frakciók lázas egyeztetést folytattak, amelynek eredményeként nem teljesen tisztázott körülmények között ugyan, de az ORÖ tagjai saját maguk közül szakmai tanácsadó testületet választottak.
Átláthatatlan a működés és a gazdálkodás, Farkas Flórián elnök nem tesz eleget jogszabályi kötelezettségeinek – erre hivatkoznak azok a roma politikusok, akik a kormánypárti cigány szervezet megszüntetését szeretnék elérni az ügyészségnél.
Először vett részt az Országos Roma Önkormányzat közgyűlésén Lőcsei Lajos, a Momentum parlamenti képviselője. Nem sok öröme telt benne.
Nem tudni, mi lett a sorsa annak a jelentős összegnek, amit az Emberi Erőforrások Minisztériuma adott a Fidesszel szövetséges roma szervezetnek.
A tét az volt, kinek a jelöltje kaphat lehetőséget a parlamenti mandátum megszerzésére. Mivel nem sikerült dönteni és a jelölés határideje lejárt, ezért a cigányságnak nem lesz saját jogon képviselője a törvényhozásban.
Kaotikus állapotok alakultak ki az Országos Roma Önkormányzatnál (ORÖ) a hétfőn kezdődött, kedd hajnalban zárult, bő 13 órás közgyűlés, a Fidesz-közeli és a kormánytól független oldal maratoni viaskodása nyomán. A tét az volt, kinek a jelöltje kaphat lehetőséget a parlamenti mandátum megszerzésére. Tavaly ősszel nem a kormány emberét választották, de a Fidesz-barát Lungo Drom kiharcolta a választás megismétlését. Ezt a választást végül nem tudták tegnap megismételni, így, mivel többek szerint január 31-ig lett volna lehetőség dönteni a nemzetiségi lista összetételéről, meglehet: a cigányságnak nem lesz saját jogon képviselője a törvényhozásban. Az ülés végén rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezték, amelynek egyetlen napirendi pontja lesz: a roma önkormányzat feloszlatása. Nagyriport.
Az ORÖ rendkívüli közgyűlésén az történt, amit a kormánypárti roma szervezet akart. Az ülésen hozott, jogsértőnek tartott döntések miatt Agócs János, a testület elnöke bírósághoz fordul.
Nemzetközi fórumhoz fordulunk jogorvoslatért – jelentette ki az ORÖ elnöke, miután az Alkotmánybíróság eltörölte a roma nemzetiségi listáról tartott választás eredményét.
Újra forrnak az indulatok az Országos Roma Önkormányzatban, a küzdelembe „külső erők” is beszálltak. A testület elnöke politikai nyomásgyakorlást érzékel.
Megmenekült az ellehetetlenüléstől az Országos Roma Önkormányzat: hatodik nekifutásra sikerült határozatképes közgyűlést tartania a testületnek. A Fidesszel szövetséges Lungo Drom képviselői azonban ezúttal is távol maradtak.
Megállapította a roma nemzetiség országos választásának eredményét az NVB.