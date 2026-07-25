Maratoni hosszúságú, abszurd jelenetekkel tarkított ülésen vívott az ORÖ Fidesz-közeli és kormánytól független oldala

Kaotikus állapotok alakultak ki az Országos Roma Önkormányzatnál (ORÖ) a hétfőn kezdődött, kedd hajnalban zárult, bő 13 órás közgyűlés, a Fidesz-közeli és a kormánytól független oldal maratoni viaskodása nyomán. A tét az volt, kinek a jelöltje kaphat lehetőséget a parlamenti mandátum megszerzésére. Tavaly ősszel nem a kormány emberét választották, de a Fidesz-barát Lungo Drom kiharcolta a választás megismétlését. Ezt a választást végül nem tudták tegnap megismételni, így, mivel többek szerint január 31-ig lett volna lehetőség dönteni a nemzetiségi lista összetételéről, meglehet: a cigányságnak nem lesz saját jogon képviselője a törvényhozásban. Az ülés végén rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezték, amelynek egyetlen napirendi pontja lesz: a roma önkormányzat feloszlatása. Nagyriport.