Történelmi lehetőség előtt az Arsenal

Arsenal;Bajnokok Ligája;BL-döntő;Puskás Aréna;

2026-05-30 08:00:00 CEST

A 2006-os Bajnokok Ligája-döntőt elveszítő Arsenal labdarúgócsapata 20 év után újra a legrangosabb európai kupasorozat fináléjában érdekelt: ha a szombati budapesti fináléban győz, akkor fennállása első sikerét aratja a BL-ben.

A csapatot 2019 óra irányító Mikel Arteta elmondta, szinte minden játékosára számíthat a Paris Saint-Germain ellen, a két jobb hátvédje közül Jurrien Timber felépült, így csupán a holland cseréjének számító Ben White-ot kell nélkülöznie.

„Tavaly az elődöntőben a Paris Saint-Germain ellen búcsúztunk, levontuk abból a mérkőzésből a tanulságokat. A csapatunk 22 év után újra megnyerte az angol bajnokságot, mindez nagy önbizalmat ad nekem és a játékosoknak. Látom az örömüket és egyben a vágyat is a szemükben. Mindannyian szeretnének játéklehetőséget kapni és megnyerni egy újabb trófeát. A PSG a címvédő, így tekinthetjük favoritnak, mi viszont azért vagyunk itt, hogy legyőzzük” – szögezte le Arteta.

A csapatkapitány Martin Ödegaard arról beszélt ugyan kevesebb idejük volt pihenni, mint a riválisnak, ugyanakkor az elmúlt egy hétnek elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy készen legyenek. Szerinte nem a maguk mögött hagyott játékpercek fognak dönteni, hanem, hogy melyik csapat lesz élesebb. Mint mondta, a mostani szezonban ő és a csapat másik sztárja, Bukayo Saka is sokat hiányzott sérülés miatt, ez azonban lehetőséget adott a többieknek, hogy felelősséget vállaljanak.

A sajtótájékoztatón szintén jelen lévő Saka – aki az Arsenal saját nevelése – azt mondta, rengeteg gondolat kering a fejében, ha visszagondol arra, hogy kisgyerekként került csapatához. Szerinte Artetának nagy szerepe volt abban, hogy az Arsenalt visszatette abba a pozícióban legyen, ahol korábban is szerettek volna lenni.

„Higgadtnak kell lennünk, mert ez egy történelmi lehetőség. Új fejezetet nyithatunk a klub 140 éves történelmében. A szurkolóink is elképesztően lelkesek és várják a mérkőzést” – tekintett előre.