Görög Márta: Az alaptörvény-módosítás újabb fontos lépés a jogállamiság, az alkotmányos demokrácia helyreállítása érdekében

Az igazságügyi miniszter tételesen megvédte az ellenzék által önkényesnek nevezett jogalkotást, amit Melléthei-Barna Márton tiszás képviselő a neofeudalizmus leváltásának nevezett.