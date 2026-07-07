Az igazságügyi miniszter tételesen megvédte az ellenzék által önkényesnek nevezett jogalkotást, amit Melléthei-Barna Márton tiszás képviselő a neofeudalizmus leváltásának nevezett.
Bóna Szabolcs agrárminiszter jelentős földtulajdonnal rendelkezik, Lannert Judit, az oktatási tárca vezetője értékpapírban több mint 100 millió forintot tart.
Görög Márta igazságügyi miniszter tart vele. Videó.
Többek közt a végrehajtási rendszer átalakítását, valamint a bíróságok és ügyészségek függetlenségének megerősítést tűzte ki célul.