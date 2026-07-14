Donald Trump egy nap után visszalépett attól az irreális ötletétől, hogy az Egyesült Államok 20 százalék vámot szedjen a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóktól. Ehelyett, mint közölte, a szoros biztonságának amerikai garantálásáért cserébe nagy léptékű befektetési megállapodásokat kötött az Öböl menti államokkal. Három nap intenzív bombázás után ugyanakkor visszaállítja az Irán elleni tengeri blokádot. Az olajárak jelentősen emelkedtek, s veszélyes szintre emelkedett a közel-keleti eszkaláció.
Donald Trump amerikai elnök eközben a tárgyalások kritikusait bírálta, szerinte Teherán nagyon meg akar állapodni.
Béketervvel állt elő Dzsavad Zarif volt iráni külügyminiszter, miközben Donald Trump fenyegetése ellenére folyatódtak a kölcsönös csapások az Irán ellen öt hete tartó háborúban.
Az Egyesült Államok nem erősítette meg a bejelentést.
Egyre kiterjedtebbé válik a háború a Közel-Keleten. Egyre több országban, az Egyesült Arab Emírségekben, Bahreinben, Irakban, Jordániába, Kuvaitban, Katarban és Ománban is evakuálások kezdődtek, miközben az Egyesült Államok is fokozza a Teherán elleni támadásokat.
Irán jelezte, nem válaszol Izrael pénteki támadásaira. Ez nem jelenti azt, hogy a térségre hosszú távon is nyugalom vár.
Ma beszélünk globalizációról, pedig néhány évtizede sokkal inkább tűnt realitásnak. Ám hiába tudja a centrum több mint negyven éve, hogy nincs egyirányú világ, homokba dugta a fejét. Csakhogy ezt a struccpolitikát képtelenség finanszírozni. Úgyhogy az afganisztáni kivonulás ugyan borzasztó emberi tragédiák sora, de egy kényszerűen pozitív folyamat egyik fontos mérföldköve is.
Egy elit kommandó parancsnoka és egy félkatonai csoport vezetője is meghalt a légicsapásban. Irán legfőbb vezetője kemény válaszlépést ígér.
Szíria elnöke damaszkuszi rezidenciája mélyén megbújva várja a mai elnökválasztást, melynek során újabb hét évre választatja újra magát. Győzelme azonban nagy árat követel: népe szenved, éhezik. A polgárháború lesújtó mérlege: több mint 160 ezren haltak meg, tízmillióan kényszerültek otthonuk elhagyására, a gazdaság is romokban hever.