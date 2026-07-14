Gyarmatból nem lesz szalonna

Ma beszélünk globalizációról, pedig néhány évtizede sokkal inkább tűnt realitásnak. Ám hiába tudja a centrum több mint negyven éve, hogy nincs egyirányú világ, homokba dugta a fejét. Csakhogy ezt a struccpolitikát képtelenség finanszírozni. Úgyhogy az afganisztáni kivonulás ugyan borzasztó emberi tragédiák sora, de egy kényszerűen pozitív folyamat egyik fontos mérföldköve is.