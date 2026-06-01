Toroczkai László vezetheti a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot

vizsgálóbizottság;Toroczkai László;végrehajtók;Varga Judit;Magyar Péter;

2026-06-01 19:47:00 CEST

A miniszterelnök egy váratlan fordulattal adta meg a lehetőség a Mi Hazánk elnökének, hogy bizonyítson.

Becsúszott egy váratlan fordulat is a mai parlamenti vitába, amikor Magyar Péter miniszterelnök egy viszontválaszban lepte meg ajánlatával Toroczkai Lászlót, a Mi Hazánk elnökét.

Toroczkai László eredetileg diktatúra építésével vádolta meg a kormányfőt, majd megkérdezte, beszélt-e Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével az ő korrupciós ügyéről. Az elnök-frakcióvezető ezt követően rátért felszólalásának lényegére, nevezetesen, hogy korábban a Mi Hazánk javasolta: alakuljon egy vizsgálóbizottság a végrehajtómaffia visszaéléseinek kivizsgálására, amely bizottságot ő szeretné vezetni, de a Tisza párt szerinte nem hagyja ezt. Toroczkai László úgy folytatta, felmerül emiatt a kérdés, hogy egyáltalán ki lehet-e vizsgálni az ügyet, hiszen abban vastagon érintett Völner Pál korábbi főnöke, Varga Judit volt igazságügyi miniszter, Magyar Péter volt felesége.

A miniszterelnök erre egy némileg meglepő válasszal rukkolt elő a kívánt vizsgálóbizottsággal kapcsolatban:

„Lássa, hogy kivel van dolga, ön fogja vezetni, látom, hogy meglepődött, ön fogja vezetni”

- mondta Toroczkainak, hozzátéve, az viszont a kérése, hogy „erre az időre függessze fel a fideszes-KDNP-s mi hazánkos együttműködést”. Mint jelezte, a Mi Hazánk valóban végzett munkát ebben a témában, ezért azt kérte az ellenzéki politikustól, hogy vizsgálja ki az ügyet rendesen. Azt viszont a kormányfő kijelentette, hogy volt felesége, Varga Judit szerinte semmilyen szinten nem érintett a bűncselekmény-sorozatban.

Magyar Péter röviden reagált Toroczkai László Ursula von der Leyennel kapcsolatos megjegyzésére is, azt mondta, legközelebb megkérdezi majd az ügyéről.