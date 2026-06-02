Gyors KRESZ-módosítás jöhet a nagy teljesítményű rollerek miatt

Vitézy Dávid;KRESZ;szabályozás;elektromos roller;e-roller;

2026-06-02 17:00:00 CEST

A Tisza-kormány nem várná meg az átfogó felülvizsgálat végét.

Külön ütemben, gyorsított KRESZ-módosítással szabályozná a nagy teljesítményű rollerek használatát a kormány - nyilatkozta a közlekedési és beruházási miniszter az RTL-nek.

Vitézy Dávid szerint a rolleres balesetek száma és súlyossága indokolja, hogy a kormány ne egy lépcsőben módosítsa a KRESZ-t. Azt mondta, a kormány még nem tárgyalta meg a javaslatot, erre várhatóan a következő hetekben kerülhet sor.

A tervezett menetrend alapján előbb a rollerek ügyében lépnének, az átfogó KRESZ-felülvizsgálat pedig később következne. A tárcavezető azzal indokolta a különválasztást, hogy a teljes reform hosszabb társadalmi egyeztetést és több KRESZ-oktatást igénylő változtatást jelentene. A miniszter úgy fogalmazott, látják a problémát, és a közeljövőben KRESZ-módosítási javaslatokkal állnak elő.

Vitézy Dávid azután tett bejelentést erről, hogy a szombati budapesti BL-döntő előtt és alatt két rollerbalesetből is hír lett.