Három fideszes politikust is előállítottak a KNYF keddi razziája után

Budapest II. kerületének egykori Fidesz-KDNP-s polgármesterét, Láng Zsoltot, illetve Gór Csaba kerületi frakcióvezetőt, valamint Puskás Péter volt III. kerületi fideszes alpolgármestert is bevitték abban a nagyszabású razziában, amelyet a Központi Nyomozó Főügyészség tartott kedden több önkormányzat irodáiban is – írja a 24.
Ma korábban ugyanebben az ügyben előállították Őrsi Gergelyt, a II. kerület volt MSZP-s polgármesterét, akinek az irodáit és a lakását is átkutatták a nyomozók, a volt MSZP-s képviselőnek, Molnár Zsoltnak pedig befolyással való üzérkedés gyanúja miatt indítványozták a letartóztatását. Megszállta a KNYF a XV. kerületi városházát is, de onnan senkit nem állítottak elő.Több önkormányzatnál is razziázott a KNYF, több személyt őrizetbe vettekA XV. kerületi önkormányzatnál is házkutatást tartott kedden az ügyészség
Az ügy parkfenntartási és más szerződésekről szól, a szálai két évvel ezelőttig nyúlnak vissza, de eddig csak a Kiss László polgármester vezette III. kerületi önkormányzatra terjedt ki. E szerint az óbuda-békásmegyeri vezetés fiktív, túlárazott szerződéseket kötött egyes cégekkel, amelyektől aztán az önkormányzat néhány tisztviselője pénzt kért vissza. 2024-ben „egy férfi” kft.-jéről volt szó, amely a III. kerületi önkormányzattal különféle szolgáltatások nyújtására, illetve eszközbeszerzésekre szerződött. A gyanúsítottak a fiktív szerződések ellenértékeként beérkezett összegeket készpénzben vették fel. Az ügyben egy időre letartóztatták Kiss Lászlót és az MSZP-s alpolgármesterét, Czeglédy Gergőt is. Kiss Lászlót 2024. augusztus 14-én vették őrizetbe korrupciós bűncselekmények gyanúja miatt, 2025 májusban hagyhatta el a börtönt, miután a bíróság visszautasította a letartóztatás meghosszabbításáról szóló indítványt.