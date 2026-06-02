Fidesz;házkutatás;előállítás;korrupciógyanú;Láng Zsolt;KNyF;Puskás Péter;

2026-06-02 22:02:00 CEST

Három fideszes politikust is előállítottak a KNYF keddi razziája után

A 24 szerint Láng Zsolt, Gór Csaba és Puskás Péter volt az.