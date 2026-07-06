Kétlépcsős lopási modellt dolgoztak ki, amelyben a kerületi vezetés leváltása után sem történt változás.
A volt MSZP-s Molnár Zsolt mellett Őrsi Gergely II. kerületi polgármester és fideszes elődje, Láng Zsolt letartóztatását is kezdeményezték.
Egyelőre nem tudni, milyen bűncselekmények elkövetésével gyanúsítják őket.
A 24 szerint Láng Zsolt, Gór Csaba és Puskás Péter volt az.
Elhunyt Puskás Peti egykori szerelme, akivel öt évig alkotott egy párt. A lány tragikus hirtelenséggel halt meg, csupán 21 éves volt. Nem csak az énekes, hanem egész zenekara gyászol, a lány ugyanis a The Biebers fotósa is volt. A csapat közösségi oldalán búcsúzott el Kingától.