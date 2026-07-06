Gyászol Puskás Peti

Elhunyt Puskás Peti egykori szerelme, akivel öt évig alkotott egy párt. A lány tragikus hirtelenséggel halt meg, csupán 21 éves volt. Nem csak az énekes, hanem egész zenekara gyászol, a lány ugyanis a The Biebers fotósa is volt. A csapat közösségi oldalán búcsúzott el Kingától.