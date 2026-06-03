Felmentette az országos rendőrfőkapitányt is a belügyminiszter

rendőrség;felmentés;ORFK;Pósfai Gábor;

2026-06-03 14:34:00 CEST

A döntést szerdán reggel jelentették be a rendőri vezetőknek.

Pósfai Gábor belügyminiszter felmentette tisztségéből az Országos Rendőr-főkapitányság vezetőjét, dr. Balogh János rendőraltábornagyot – tudta meg a Telex. A portál értesülései szerint ezt szerdán reggel jelentették be a rendőri vezetőknek.

Balogh János 1990-ben kezdte rendőri karrierjét nyomozóként Sopronban, a kétezres évek elején terrorelhárításban dolgozott, 2010-ben a készenléti rendőrség parancsnoka volt, és 2018-ben nevezték ki országos rendőrfőkapitánynak.

A Belügyminisztérium szerdán jelentette be, hogy Pósfai Gábor keddi hatállyal felmentette vezetői beosztásából Terdik Tamás rendőr vezérőrnagyot, a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) vezetőjét. A tárcavezető Baricska Norbert Tamás rendőr ezredest bízta meg a BRFK vezetésével.

Korábban Pósfai Gábor felmentette az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF), valamint a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP) első emberét is.