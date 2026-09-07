A politikus közölte, az ukrán fél vállalta, hogy törvényi erőre emeli a megállapodásban rögzített kisebbségi jogokat, szeptember 1-jétől pedig megőrzik a kis létszámú oktatási intézmények hálózatát és állami finanszírozását.
Ukrajna visszaállítja a nemzeti kisebbségi iskolák rendszerét, azokon a településeken, ahol a magyarok aránya 10 százalék felett van, a jövőben lehetőség lesz a magyar nemzeti szimbólumok szabad használatára.
Megérkezett az óceániai Szamoára a brit uralkodó, hogy első ízben vegyen részt a Nemzetközösség csúcsértekezletén, amely pénteken kezdődik.
Brüsszeli nyomásra módosította a kisebbségi törvényt Ukrajna.
A Minority SafePack nem pusztán magyar és nem is csak kisebbségi ügy, hanem jogállamisági és hatásköri kérdés. Ha a kezdeményezés sikerrel jár, akkor nem csupán az európai kisebbségvédelemben hozhat áttörést, hanem abban is, hogy létezhetnek megoldások az európai uniós alapszerződések megváltoztatása nélkül is.
A kisebbségi vezetők gyakran „megfeledkeznek” a tényről, hogy a határon túliakról való gondoskodás kezdeményezője még Antall József kormánya volt, őt követte a Horn-, az Orbán- és a Gyurcsány-, majd újra az Orbán-kormány, tehát létezik egy folyamatosság.
Vállaljon felelősséget az EU a nemzeti kisebbségi jogok tiszteletben tartására, ezt kérik a Minority Safe Pack kezdeményezői. Az uniós intézmények képviselőinek többsége pozitívan viszonyul a kezdeményezéshez.
Ha a Nyírségben maszatos arcú kisgyerekeket tanítanék, azzal nem lenne gond, de össztársadalmi kérdésekben ne legyen véleményem – Joci Márton roma származású melegjogi aktivistát kérdeztük.
Nem független a karanténtól és a vírustól, ami a Black Lives Matter-mozgalom kapcsán Amerikában és a világban zajlik. Annak is köze van a járványhoz, hogy Európa középső és keleti részén élő roma közösségek körében az átlagnál sokkal magasabb lett a munkanélküliség.
Egy éve lépett hivatalba Klaus Johannis román államfő, 26 éve bukott meg Romániában a Ceausescu-diktatúra. Johannis győzelme egy spontán facebook-forradalomnak köszönhető. Mandátuma első éve egyelőre nem igazolja a hozzá fűzött reményeket.
Elfogadhatatlan, Horvátország nemzetközi kötelezettségeivel ellentétben áll az a horvát népszavazási kezdeményezés, amely a kisebbségi nyelvhasználat elismeréséhez szükséges, alkotmányban rögzített kisebbségi arány megváltoztatásáról szól - hangsúlyozta pénteken kiadott nyilatkozatában Tabajdi Csaba szocialista európai parlamenti (EP-) képviselő, az EP-ben működő kisebbségügyi frakcióközi munkacsoport társelnöke.