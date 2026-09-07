Fejre állt politikai logika: van, amikor a Fidesz is „több Európát” akar

A Minority SafePack nem pusztán magyar és nem is csak kisebbségi ügy, hanem jogállamisági és hatásköri kérdés. Ha a kezdeményezés sikerrel jár, akkor nem csupán az európai kisebbségvédelemben hozhat áttörést, hanem abban is, hogy létezhetnek megoldások az európai uniós alapszerződések megváltoztatása nélkül is.