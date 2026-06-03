Volt momentumos politikusokat is előállítottak a keddi ügyészségi akció után

korrupció;őrizetbe vétel;Központi Nyomozó Főügyészség;Momentum;

2026-06-03 19:40:00 CEST

Lapértesülés alapján őket is korrupciós bűncselekmények miatt vitték be, amelyek a gyanú szerint parkfenntartási ügyekkel lehetnek összefüggésben.

Nemcsak volt szocialista és fideszes politikusokat állítottak elő a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) keddi, több önkormányzatot érintő akciójában, hanem két momentumost is – értesült a Magyar Hang.

A lap úgy tudja, M. Károly és Sz. Tünde az érintettek, akiket őrizetbe is vettek. Egyikük a Momentum korábbi pártigazgatója is volt, illetve parlamenti képviselőjelöltje, míg a másikuk egykori önkormányzati képviselő, továbbá szerepelt a Momentum 2024. évi fővárosi listáján is, illetve a Budapesti Közművek igazgatósági tagja is volt. A Magyar Hang információi alapján őket is korrupciós bűncselekmények miatt vitték be, amelyek parkfenntartási ügyekkel lehetnek összefüggésben a gyanú szerint.

Kedden a 24.hu számolt be arról, hogy Budapest II. kerületének egykori Fidesz-KDNP-s polgármesterét, Láng Zsoltot, illetve Gór Csaba kerületi frakcióvezetőt, valamint Puskás Péter volt III. kerületi fideszes alpolgármestert is bevitték abban a nagyszabású razziában, amelyet a Központi Nyomozó Főügyészség tartott több önkormányzat irodáiban. Korábban ugyanebben az ügyben előállították Őrsi Gergelyt, a II. kerület volt MSZP-s polgármesterét, akinek az irodáit és a lakását is átkutatták a nyomozók, a volt MSZP-s képviselőnek, Molnár Zsoltnak pedig befolyással való üzérkedés gyanúja miatt indítványozták a letartóztatását.