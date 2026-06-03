Ápolók bántalmazhattak egy mozgáskorlátozott beteget a Jahn Ferenc kórházban, nyomoz a rendőrség

BRFK;bántalmazás;feljelentés;Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház;

2026-06-03 22:12:00 CEST

Gyanúsítottat egyelőre nem hallgattak ki, a kórház kamerafelvételeit lefoglalták.

Ápolók bántalmazhattak egy 55 éves, mozgáskorlátozott ócsai beteget a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház sürgősségi osztályán – erről a bántalmazott férje beszélt az RTL Híradónak, miután feljelentést tett.

A nőt május közepén szállították a kórház sürgősségi osztályára fulladásos tünetekkel, miután az otthonában rosszul lett. Életmentő műtétet hajtottak végre rajta, hogy a légutakat szabaddá tegyék. Két nappal később a férje olyan képeket készített, melyeken piros és lila foltok, valamint véraláfutások láthatók a nő hátán. Ekkor tudott először érdemben beszélni a feleségével, aki elmondta, arra kérte az ápolókat, hogy segítsenek neki mosdóba menni.

„Nem kapott segítséget, szegénykém sajnos bepisilt. És mikor öltöztették át, akkor odavágták az ágyhoz, ököllel a vállát és a hátát ütötték, bántalmazták, merthogy ő bepisilt és tisztába kellett tenni. Embertelen módon bántak vele”

– idézte fel a férj. A kórházban panaszt tett, de reakció nem érkezett.

A férfi végül feljelentést tett a rendőrségen. A kórház az RTL Híradó megkeresésére azt írta, a bejelentést követően azonnal belső vizsgálatot indítottak, aminek lezárásáig nem adnak további tájékoztatást.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) közölte, súlyos testi sértés kísérletének gyanúja miatt indult büntetőeljárás az ügyben, gyanúsítottat egyelőre nem hallgattak ki.

A csatorna információi szerint a kórház kamerafelvételeit is lefoglalták.