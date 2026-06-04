Két fideszes politikus letartóztatását is kezdeményezte az ügyészség a budapesti parkfenntartási korrupciós ügyben

letartóztatás;korrupciógyanú;Láng Zsolt;Puskás Péter;

2026-06-04 09:47:00 CEST

Egyelőre nem tudni, milyen bűncselekmények elkövetésével gyanúsítják őket.

Puskás Péter volt III. kerületi fideszes alpolgármester és Láng Zsolt volt II. kerületi fideszes polgármester letartóztatását kezdeményezte az ügyészség az Óbuda-Békásmegyer önkormányzatát érintő korrupciós ügyben - írja a Telex.

A lap emlékeztet, hogy a nyolc érintett közül eddig Molnár Zsolt volt szocialista parlamenti képviselő erősítette meg a sajtónak, hogy vele szemben is letartóztatást indítványoztak. Korábban a 24 nyomán írtuk meg, hogy az ügyben három fideszes politikust, Puskás Péter és Láng Zsolt mellett Gór Csabát állítottak elő az ügyben.

Gór Csaba II. kerületi önkormányzati képviselőként megerősítette, hogy előállították, majd elengedték. Gór Csaba ezután bejelentette, hogy az ügy miatt távozik a Magyar Nemzeti Bankhoz (MNB) tartozó Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány (PADME) kuratóriumának éléről.

A nyomozók június 2-án a II. és a XV. kerületi önkormányzatnál, valamint Őrsi Gergely II. kerületi polgármester lakásán is házkutatást tartottak. Az összehangolt akcióban 70 rendőr és nyomozó vett részt; házkutatások és lefoglalások mellett több embert őrizetbe vettek.

A Fidesz-frakció másnap közleményben reagált az ügyre, azt írva, hogy mindenkinek vállalnia kell a felelősséget a tetteiért, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy jogerős ítéletig mindenkit megillet az ártatlanság vélelme.

Az korrupciós ügy nyomozása 2024-ben indult, és korábban Óbuda-Békásmegyer vagyis a II. kerületi önkormányzatot, illetve annak cégeit érintette. Az eljárásban korábban Kiss László óbudai polgármestert és Czeglédy Gergő alpolgármestert is letartóztatták, majd elengedték. Mindketten tagadták a bűnösségüket.