Bilinccsel, gumibottal felszerelve őrzi egy rendőr az Alföldi utcai befogadó otthonban lévő gyerekeket

Az is kiderült, az intézmény 10 férőhelyére 33 gyereket zsúfoltak be.

Bilinccsel, gumibottal őrzi egy rendőr az Alföldi utcában lévő gyerekeket, tehát nem minden gyermekotthonra igaz, hogy csak időszakos ellenőrzést végez a hatóság – tudta meg lapunk, ahogy az is kiderült, az intézmény 10 férőhelyén 33 gyerek van.

Állandó a rendőri jelenlét az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Alföldi Befogadó Gyermekotthonban – tudta meg lapunk. (Az intézmény a VIII. kerületi Alföldi utcában van).

A rendőr az egyenruhája mellett gumibottal, bilinccsel felszerelve teljesít szolgálatot.

Reggeltől délután 2-ig négyszer ellenőrzik a gyerekeket, kettőtől este 10-ig pedig folyamatos a hatósági jelenlét. Az is kiderült, hogy az otthonban 10 férőhelyre 33 gyereket zsúfoltak össze.

A befogadó otthonba azok a gyerekek kerülnek, akiket családjukból kiemeltek, és végleges elhelyezésükre várnak.

A napokban arról írtunk, a rendőrök háromszor, négyszer keresik fel a gyermekvédelmi otthonokat, de most kiderült, van ahol folyamatos a jelenlét. Információkat csak dolgozóktól, vagy más informátoroktól lehet megtudni, mert a hivatalos megkeresésre az ORFK, és a Belügyminisztérium sem reagál.

Közben a Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatban is tájékoztatták lapunkat, ahol „semmi sem normális, a büntetés-végrehajtás saját logikája alapján próbál valamit csinálni, a kollégák semmit nem tudnak, minden és mindenki bizonytalan, a munkatársak nem igazán kapnak tájékoztatását. Azért zárják be, hogy ne legyen színen, ezt politikailag ez a hasznos a kormánynak. És jó nekik a bezárás miatti bizonytalanság is, mert, ha bizonytalanság van, attól csend is van.”

Az átszállításokról részletesebb tájékoztatást biztonsági okokból nem tudunk adni

– ezt közölte lapunkkal a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BV), amikor többek között arról érdeklődtünk, melyik javítóintézetből szállítottak már át fiatalokat a büntetés végrehajtás épületeibe, pontosan melyikbe, illetve, hogyan, kikkel oldják meg az oktatásukat, nevelésüket, "javításukat", valamint a javítóintézet alkalmazottainak melyik szervezet lesz a foglalkoztatója, milyen új munkafeltételnek kell megfelelniük a változás miatt, és mindez hány munkavállalót érint.

A Telex értesülése szerint míg korábban hat csoportba osztották a Szőlő utcai javítóintézetben fogvatartott fiatalokat, mostanra már három is elég, mert november végén még körülbelül hetven fiatalt tartottak fogva a javítóintézetben, de december végére már csak harmincan voltak, a többieket átszállították más intézetekbe. A lap úgy tudja, javarészt a debreceni és a nagykanizsai javítókba kerültek a fiatalok.

Lapunknak azt írta a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, hogy a Szőlő utcai, és a további négy, tehát a rákospalotai, aszódi, debreceni, nagykanizsai javítóintézet irányítását és fenntartását 2025. december 10-től átvette a büntetés-végrehajtási szervezet. Az elsődleges feladat most az, hogy a működési feltételeket megvizsgálják és ahol problémát vagy hiányosságot tárnak fel, ott a javítóintézeti kollégákat támogatva, velük együttműködve, a legjobb megoldásokat közösen megtalálják. Ez a folyamat zajlik most, amely során történnek olyan, valamennyi intézményt érintő intézkedések – többek között, a rendelkezési jogkör gyakorlójának engedélyével átszállítások is, - amelyek a javítóintézetek biztonságos működését szolgálják.

Mivel a csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter a HVG kérdésére válaszolva azt mondta, hogy a Pintér Sándor vezette minisztérium tud tájékoztatást adni arról, hány fogvatartottat szállítottak el a Szőlő utcából, megkerestük a Belügyminisztériumot is, illetve a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságot is, hiszen a javítóintézetek a gyermekvédelem, így Pintér Sándor tárcája-, illetve az SZGYF irányítása alá tartoztak a decemberi kormánydöntésig. A BM hárította a válaszadást, illetékesség okán a büntetés- végrehajtáshoz irányított, az SZGYF pedig nem is reagált.

Az is kiderült, újra a Debreceni Javítóintézetben dolgozik annak igazgatóhelyettese, Varga László Balázs, ő az, aki decemberben mindössze pár napig volt egyben a Szőlő utcai javítóintézet megbízott vezetője is. A HVG-nek azt nyilatkozta, végig megtartotta eredeti állását, így szó sincs arról, hogy most visszahelyezték őt korábbi posztjára. Állítja, a két pozíció miatti ingázás és a rá nehezedő sajtónyomás miatt távozott ilyen gyorsan a botrányos fővárosi intézmény éléről. Tagadta, hogy bármilyen szabálytalanság lett volna azokban a Debreceni Javítóintézetben történt esetekben, amelyeket a Jelen című lap korábban vele hozott összefüggésbe. A lap írt arról, hogy Varga László Balázsnak tudomása lehetett a Szőlő utcai javítóintézet letartóztatásban lévő vezetőjének, Juhász Péter Pálnak botrányos ügyeiről, de valószínűsíthető, hogy azokkal kapcsolatban nem adott semmilyen jelzést. Egy csaknem végzetes öngyilkossági kísérletet pedig az intézmény vezetőjével együtt megpróbálhatott eltussolni.

A Szőlő utcai ügyként elhíresült történetnek kilenc gyanúsítottja van. Először az intézményt 2011 óta vezető Juhász Péter Pált, és élettársát vették őrizetbe májusban, a férfit emberkereskedelemmel, kényszermunkával, többrendbeli közfeladati helyzettel visszaélés bűntettével, lőfegyverrel visszaélés bűntettével, százmilliós pénzmosással, több sértett sérelmére elkövetett szexuális visszaéléssel, szexuális erőszakkal, valamint gyermekprostitúció kihasználásával is gyanúsították meg. Kiderült róla, rendszeresen erőszakolt meg gyerekeket, erről jelzések is érkeztek a hatóságokhoz, ám a kormány kitartóan tagadta, hogy a Szőlő utcai ügynek van kiskorú áldozata. Később kiderült, a helyére kinevezett vezető, Kovács Buna Károly bűnpártolóként fiktív foglalkoztatásban segítette a volt igazgatót, és ő is brutálisan bántalmazta a fiatalokat. A gyanúsítottak között egyébként van rendész, nevelő és pszichológus is. A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség pénteken közölte: a legutoljára, a december elején letartóztatott négy gyanúsított esetében indokoltnak látta a legszigorúbb kényszerintézkedés meghosszabbítását. A nyomozó ügyészség három férfi és egy nő esetében tett indítványt a letartóztatás meghosszabbítására, akik a Budapesti Javítóintézetben letartóztatásban lévő fiatalkorúak bántalmazásával kapcsolatos bűncselekményeket követtek el.