Hegedűs Zsolt nem engedné praktizálni a hamis oltási igazolásokkal lebukó gyerekorvost

gyerekorvos;hamis oltási igazolás;Hegedűs Zsolt;

2026-06-07 10:16:00 CEST

Mindemellett az ellátásbiztonsági helyzetet természetesen mérlegelni kell, de a tárcavezető hibának tartja, hogy nem indult például etikai eljárás az ügyben.

Nem engedné Hegedűs Zsolt, hogy dolgozhasson az oltásellenes szülők részére pénzért hamis oltási igazolásokat kiadó gyerekorvos – erről beszélt az egészségügyi miniszter az RTL Híradónak adott interjújában.

A dunavarsányi doktornőt és asszisztensét februárban tartóztatták le, miután a gyanú szerint pénzért hamisan igazolták kötelező védőoltások beadását. Az orvost azóta kiengedték, sőt, a folyamatban lévő eljárás ellenére újra praktizál is, mert olyan szintű az orvoshiány. Ügyvédje szerint ezt azért engedték meg neki, mert együttműködött a hatóságokkal. Bangó Zoltán elmondta, az orvosi praxisok Pest megyében olyan szinten betöltetlenek, hogy az a választás áll fenn, hogy a meglévő orvoskat engedik praktizálni, vagy nem lesz orvos.

A doktornő a Dunavarsánnyal szomszédos Délegyházán is dolgozhat, a község független polgármestere Riebl Antal elmondta, erkölcsi aggályaik ellenére döntöttek az alkalmazása mellett, mert egyszerűen nem találtak mást.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter az RTL Híradónak elmondta, lényeges kérdés, hogy vajon az ellátásbiztonság felülírhat-e egy nagyon súlyos morális és szakmai-etikai vádat, de szerinte nem szabadna, hogy az említett orvos dolgozzon. A jelen szituációban természetesen mérlegelni kell a helyzetet, illetve az orvossal meg kellene beszélni, hogy pontosan mi is történt, milyen bizonyítékok vannak mellette, illetve ellene, azonban etikai eljárást is indítani kellett volna az ügyben, s fel kellene tenni neki az adott esetben szembesítő keresztkérdéseket.

A Magyar Orvosi Kamara úgy nyilatkozott, nem kell aggódni a doktornő praktizálása miatt, mivel oltásokat nem adhat be, más téren pedig egyébként nem érkezett rá panasz korábban.