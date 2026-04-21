Orbán Viktor a futball-világbajnokságon heveri ki a brutális választási vereséget, Vlagyimir Putyin helyett inkább Donald Trumphoz fog menekülni, ha eléri az elszámoltatás

2026-04-21 21:53:00 CEST

A döntőt szinte biztosan élőben fogja nézni a bukott magyar miniszterelnök, akinek a lánya, Orbán Ráhel és a veje, Tiborcz István a gyerekkel az Egyesült Államokban él. Az egyelőre nem világos, hogy az ellenzékbe szorult Fidesz számíthat-e valamilyen támogatásra a Trump-adminisztrációtól.

A leköszönő miniszterelnök terveit ismerő források szerint Orbán Viktor mindenképpen ott lesz a 2026. június 11. és július 19. között tartandó közös rendezésű mexikói-amerikai-kanadai futball-világbajnokságon, ahol a meccsek nagy többségét az Egyesült Államokban, pár mérkőzést pedig Mexikóban és Kanadában játszanak – írja saját hírlevelében Panyi Szabolcs. Arról nincs információ, hogy pontosan hány meccsre lesz ideje, de források szerint a július 19-i döntőn a New Jersey-i MetLife stadionban biztosan részt vesz. Érdekesség, hogy a Tusnádfürdőn két napra rá kezdődik a tusványosi tábor, a fideszesek hagyományos nyári rendezvénye, amelyet nem csupán nem hagyott ki egyszer sem Orbán, de az ő évről évre elhangzó, jellemzően világpolitikai beszédét kísérte mindeddig a legnagyobb érdeklődés.

Az utazása azonban nem csupán a futballról szól – teszi hozzá az oknyomozó újságíró, akinek Simonyi András volt washingtoni nagykövet azt mondta, hogy ha forróvá válik a talaj, Orbán Viktor akár huzamosabb időn át is a trumpi Egyesült Államokban ragadhat. Panyi Szabolcsnak már az április 12-i választás előtt több kormányközeli forrás is arról beszélt, hogy a kampányban látványosan fáradó miniszterelnök a futball-világbajnokság mellett családjával – Orbán Ráhellel, Tiborcz Istvánnal, illetve unokáival – töltene időt New Yorkban. Emlékeztet, a lánya és a veje a 2022-es választás előtt még Spanyolországba, tavaly azonban az Egyesült Államokba költözött. Hivatalosan ezt azzal magyarázták, hogy Orbán Ráhelt felvették egy ottani egyetemre – csakhogy már az azt megelőző hónapokban elterjedt a híre politikai körökben, hogy a miniszterelnök lánya és veje le fog lépni, hogy Egyesült Államokban egyfajta hátországot építsen ki, és persze hogy ne legyenek túlságosan szem előtt a kampányban.

De a futballon és a családlátogatáson túl más is szerepel a leköszönő miniszterelnök terveiben. A magyar-amerikai kapcsolatokat követő forrás állítása szerint Orbán Viktor útjának része lesz Donald Trump amerikai elnök köreivel, illetve az amerikai jobboldali-szélsőjobboldali, üzleti- és think-tank világgal való egyeztetés is. A nagy kérdés, hogy a Trump-adminisztráció és hátországa (a CPAC, a Heritage Foundation és más think-tankek) miféle támogatást hajlandóak nyújtani az ellenzékbe szorult Orbán Viktornak és embereinek – veti fel Panyi Szabolcs, hozzátéve, az elmúlt tíz év alatt az Orbán-kormány közvetve rengeteg közpénzt költött az amerikai szélsőjobboldal behálózására, finanszírozására, a most ellenzékbe szoruló fideszes holdudvar egy része pedig inkább a trumpi Egyesült Államokban, semmint a Tisza-kormány Magyarországán képzeli el a következő éveit.

Az Orbán-kormány propagandaintézeteiben és think-tankjeiben dolgozók egy része már tavaly B tervként tekintett az Egyesült Államokra, ahol ösztöndíj- és munkalehetőségek után nézelődtek vagy már akkor utaztak is. Most, olvasható a hírlevélben – a kétharmados Tisza-kormányzás a Mathias Corvinus Collegiumba (MCC), vagy épp a Danube Institute-ba közpénzeket is képes lesz visszaszerezni a magyar állam számára, nem is beszélve a kisebb propagandaintézményekről. Ha Orbán Viktort is elérné a Tisza-kampányban sokat hangoztatott elszámoltatás, Panyi Szabolcs semmi esélyét nem látja annak, hogy a távozó kormányfő Oroszországba menekülne, inkább azt az Egyesült Államokat választaná, ahol a lánya és a veje is él.