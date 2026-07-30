Idén csak a kármentés maradt, szezon helyett katasztrófa készül a Velencei-tónál

Az idén már biztosan nem lehet pótolni a rekordalacsony Velencei-tóba a vizet. A minapi civil és szakmai egyeztetés alapján az sem látszik, hogy a kormányzat támogatná a Dunából való pótlást, ami a helyiek szerint az egyetlen hatékony megoldás lenne a nyáron várhatóan részben kiszáradó szikes tó problémáira.