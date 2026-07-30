Az idén már biztosan nem lehet pótolni a rekordalacsony Velencei-tóba a vizet. A minapi civil és szakmai egyeztetés alapján az sem látszik, hogy a kormányzat támogatná a Dunából való pótlást, ami a helyiek szerint az egyetlen hatékony megoldás lenne a nyáron várhatóan részben kiszáradó szikes tó problémáira.
Bizonyos élőhelytípusok, mint például a szikes tavak, csak a Kárpát-medencében találhatók meg. Rendkívül sérülékeny élőhelyek, legtöbbjük menthetetlen. Most mégis megpróbálják a lehetetlent, négy ilyen tavat igyekeznek életre kelteni a Dél-Alföldön. Tévedés azt gondolni, hogy ez csak a természetvédők hóbortja. Most kicsiben kipróbálják, ami akár nagyban is működhetne. Az ezerhektáros kísérlet tulajdonképpen rólunk, emberekről szól.
Tisztított szennyvizet vezetnének a vízgyűjtőre, ezt azonban a hatályos jogszabályok egyértelműen tiltják.
A Pátkai-tározóból szerették volna pótolni a hiányzó vízmennyiséget, ám gondok akadtak annak minőségével.
Sem a pénz-, sem a vízfelhasználásban nem kapott prioritást a természetes vízterület megmentése.
5 napos próba során eresztenek vizet a Pátkai-tározóból.
Az államtitkár arról nem beszélt, hogyan szeretné kezelni a helyzetet a kabinet.
Azt az immár több mint fél méternyi vízoszlopot, ami hiányzik a tómederből, a belátható jövőben biztosan nem fogják a kormány által ígért módon és forrásból beletölteni.