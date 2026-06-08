Elégtelent kapott a magyarországi oktatás, az Európai Bizottság szerint az egész egyelőre csak arra jó, hogy növelje a már meglévő egyenlőtlenségeket

oktatás;Magyarország;Európai Bizottság;országjelentés;

2026-06-08 05:50:00 CEST

A magyarországi oktatási rendszer továbbra is csak felerősíti a már meglévő társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségeket, a tanulók teljesítménye és a készségeik közötti különbségek a legnagyobbak közé tartoznak az Európai Unióban – olvasható az Európai Bizottság friss országjelentésében.

E szerint Magyarország 2025-ben országspecifikus ajánlást kapott az oktatási eredmények és a felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányának javítására, de további erőfeszítésekre lesz szükség.

A jelentés szerint a roma tanulók iskolai szegregációjának visszaszorítására irányuló intézkedések nem kellően célzottak, azokat nem is hajtják végre megfelelően, így ezek a tanulók fokozottan ki vannak téve a korai iskolaelhagyás és az alacsony iskolai végzettség kockázatának. A Népszava múlt csütörtökön számolt be arról a KSH adatai alapján: a korai iskolaelhagyók (akik legfeljebb általános iskolai végzettséggel lépnek ki az oktatási rendszerből) aránya hétszer magasabb a 18-24 éves roma fiatalok (59,2 százalék), mint a nem romák körében (8,2 százalék).

A bizottság kiadványa szerint az oktatási szegregációt az egyházi és magániskolák számának növekedése is erősíti, mert ezek az intézmények inkább a kedvezőbb helyzetű tanulókat vonzzák a hátrányos helyzetű térségekben. Hozzátették: bár Magyarországon is történtek intézkedések az iskolaelhagyás megelőzésére, azonban ezek hatékonyságáról kevés információ áll rendelkezésre. Az elérhető adatok alapján a korai iskolaelhagyás összességében 9,3 százalékra csökkent 2025-re, de még mindig meghaladja a 9 százalékos uniós átlagot, a vidéki térségekben élő fiatalok pedig több mint négyszer nagyobb valószínűséggel hagyták el idő előtt az oktatást, mint a városiak.

A jelentés kitért a pedagógushiányra is, amely továbbra is nagy kihívás.

A magyarországi pedagógusállomány az átlagéletkort tekintve az egyik legidősebb az EU-ban. A tanárhiány különösen a vidéki térségekben jelentős, és a megfelelő képesítés nélküli tanárok aránya a hátrányos helyzetű iskolákban kétszer-háromszor magasabb, mint a nem hátrányos helyzetű intézményekben. A felsőoktatás esetében a felvettek száma ugyan növekedett az elmúlt években, de a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya továbbra is az egyik legalacsonyabb az EU-ban: tavaly a 25-34 éves magyarok 32,6 százalékának volt felsőfokú végzettsége, szemben a 44,8 százalékos uniós átlaggal. A jelentés szerint a diplomások alacsony aránya visszafogja a termelékenységet és az innovációt. Bár történtek kezdeményezések a természettudományos, technológiai, mérnöki és matematikai képzési területek népszerűsítésére, az ilyen szakokon tanulók aránya továbbra is az uniós átlag alatt maradt.