Palotás János: Az uniós jog elsőbbsége – A közjogi méltóságokon túl 33 ellenzéki képviselő helye is megüresedhet

Nagy fába vágtam a fejszémet, amikor megpróbáltam meggyőzni a legismertebb mesterséges intelligenciát (MI) arról, hogy létezik az Európai Unió (EU) joggyakorlatával összeegyeztethető olyan jogi eljárás, amely akár egy héten belül lehetővé tehetné Orbán Viktor legfontosabb embereinek, sőt a Fidesz–KDNP és a Mi Hazánk számos képviselőjének eltávolítását is a közjogi pozíciójukból.