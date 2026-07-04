A másik kérdés a különleges ügyészség újbóli létrehozásáról szól.
A két fő témája az Orbán-bábok eltávolítása és a Tisza-kormány vagyonvisszaszerzési hivatala lesz.
„Akármilyen döntéseket hoznának a jövőben, ők hatalomfüggő és részrehajló döntéshozóknak bizonyultak, akik nem a törvény szelleme és betűje alapján járnak el. Megbízatásuk fenntartása meggátolná a demokratikus jogállam helyreállítását” – írják állásfoglalásukban.
A miniszterelnök a ma délutáni pár száz fős szimpátiatüntetésre reagált, amellyel a Fidesz Sulyok Tamás köztársasági elnök ás a többi lemondásra felszólított közjogi méltóság és állam vezető mellett állt ki.
Nagy fába vágtam a fejszémet, amikor megpróbáltam meggyőzni a legismertebb mesterséges intelligenciát (MI) arról, hogy létezik az Európai Unió (EU) joggyakorlatával összeegyeztethető olyan jogi eljárás, amely akár egy héten belül lehetővé tehetné Orbán Viktor legfontosabb embereinek, sőt a Fidesz–KDNP és a Mi Hazánk számos képviselőjének eltávolítását is a közjogi pozíciójukból.
A Fidesz frakcióvezetője Melléthei-Barna Márton posztjára reagált, amelyben az igazságügyi miniszteri jelöltségtől visszalépő tiszás parlamenti képviselő azt kérte, „haladéktalanul mondjanak le a jogállamot romboló közjogi méltóságok és intézményvezetők”.
Az igazságügyi miniszteri jelöltségtől visszalépő parlamenti képviselő azt állítja, sok millió ember nevében szólítja fel távozásra az érintetteket.