Több százan tüntettek Sulyok Tamás és a lemondásra felszólított állami vezetők mellett a Sándor-palotánál

Fidesz;lemondás;tüntetés;Sulyok Tamás;Magyar Péter;

2026-06-07 17:20:00 CEST

Gulyás Gergely a „rendes” demokráciáért állt ki.

A Sándor-palotánál tüntettek vasárnap délután Sulyok Tamás köztársasági elnök és a többi, Magyar Péter miniszterelnök által távozásra felszólított állami intézményvezető mellett. A megosztott Facebook-eseménynél csaknem ötszázan jelezték, hogy biztosan ott lesznek, a demonstráció ezen kívül még csaknem kétezer embert érdekelt.

Az esemény vasárnap délután 16 órakor kezdődött, és hivatalosan 19 óráig tartott. Az esemény szervezői – Rege Zsolt, a budapesti Fidesz alelnöke, Kurucz Dániel, a 83 milliós állami támogatást kapott KözTér YouTube-csatorna alapítója, valamint Szabó László – arra kérték a résztvevőket, hogy hozzanak magukkal egy szál fehér virágot, amelyet a Sándor-palota előtt helyeztek is el, kifejezve szolidaritásukat a lemondásra felszólított közjogi méltóságokkal.

A leírás szerint azokat várták az eseményre, akik egyetértenek azzal, hogy nem árt, ha a 141 parlamenti mandátummal rendelkező Tisza-kormánynak van „némi” alkotmányos gátja. „Fejezzük ki együtt a szolidaritásunkat az állami intézményvezetők mellett. Emlékeztessük Magyarországot, hogy kétharmados többség birtokában még a Fidesz-KDNP se lépett meg hasonlót – kivéve Baka András eltávolítását, ami akkor komoly csorbát jelentett a magyar demokrácián. Ne forduljon még egyszer elő ilyen! Ne féljünk, tegyünk ellene!” – fogalmaz a meghívó, jelezve, hogy a résztvevők láthatóságát úgymond „tiszteletből” inaktiválták.

A tüntetés 700-800 résztvevője között feltűnt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető volt miniszter, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője is, akit a jelenlévők tapssal fogadtak. Ő azt mondta, az alkotmányosság és a „rendes” demokrácia mellett áll ki.

Az eseményt korábban Orbán Viktor volt kormányfő is megosztotta Facebook-oldalán, a következő felirattal: „Én is támogatom. Mindennek van határa.” Azt idáig nem jelezte, hogy ő maga is jelen lesz-e a tüntetésen. A megmozdulást az egyes számú Digitális Polgári Körben is népszerűsítették, megosztva a részletes programtervet.

A gyülekező 15 órakor volt, a beszédek pontban 16 órakor kezdődtek. A felszólalók közt van Rege Zsolt, Teleki Béla, a CitizenGO Magyarország vezetője, Mónus Benjámin, a Jövő Építő Fiatalok Egyesület alapítója, Kohán Mátyás, a Mandiner rovatvezető-helyettese, Huth Gergely, a Pesti Srácok főszerkesztője, Skrabski Fruzsina dokumentumfilmes, újságíró, valamint a már említett Kurucz Dániel, a KözTér alapítója.

Felszólalásában Teleki Béla egy ponton megszólította Magyar Páter miniszterelnököt, aki szerinte „bizonyára élőben követi az eseményt”. A tömeg erre hangos pfujolásba kezdett, majd azt kezdték skandálni, hogy „Hazaáruló!”, később pedig a miniszterelnök lemondását is követelték. Az is elhangzott, hogy a Tisza Párt szimpatizánsainak is itt lenne a helye ezen a mai megmozduláson, illetve arra kérték Magyar Pétert, hogy „ne váljon Robespierré”.

Mint ismert, Magyar Péter még a Tisza Párt győzelmével záruló parlamenti választás éjszakáján vette elő újra azt a kampányban már hangoztatott tervét, hogy a közjogi méltóságok és más állami vezetők – ahogy ő fogalmazott, Orbán Viktor bábjai – távozzanak a hivatalukból. Tisztség vagy név szerint a Kúria, az Alkotmánybíróság, a Gazdasági Versenyhivatal, az Országos Bírói Hivatal, az Állami Számvevőszék és a Médiahatóság elnöke mellett Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyészt és Sulyok Tamás köztársasági elnököt is lemondásra szólította fel. Erre a határidő május 31. lett volna, amelynek a lejárta után, június 1-én Magyar Péter el is ment Görög Márta igazságügyi miniszterrel Sulyok Tamáshoz. A köztársasági elnök már korábban a Velencei Bizottságoz fordult, a héten pedig adott egy interjút Cicero magazinnak, amelynek a Sándor-palota honlapján megjelent változatából kihagyták Novák Katalin nevét.