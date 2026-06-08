Ez gyors volt, néhány perc alatt lezavarták a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló javaslat bizottsági vitáját

Pár perc alatt lezavarták a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló javaslat bizottsági vitáját. A javaslatot tárgysorozatba vették, csak a fideszes képviselők, Tuzson Bence és Csuzda Gábor szavazott erre nemmel – írja a Telex.
A portál szerint az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság hétfői ülésén
Tuzson Bence korábbi igazságügyi miniszter majdnem tíz percet késett, de aztán gyorsan elmondta, hogy miért nem ért egyet a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló javaslattal. A szuverenitás védelmét nagyon fontosnak tartják, szerintük a nemzeti szuverenitás nemcsak Magyarországon, hanem más európai országokban is támadás alatt áll, ezért nem tudták támogatni, hogy tárgysorozatba vegyék a javaslatot.
Melléthei-Barna Márton, a bizottság alelnöke arról beszélt, hogy a Tisza frakciójának minden tagja kiáll a nemzeti szuverenitás mellett. A hivatal viszont szerinte nem töltötte be eredeti funkcióját, hanem hatalmi érdekeket szolgált ki.
A törvényről várhatóan hétfőn délután szavaz a parlament.Benyújtották a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését lehetővé tevő törvényjavaslatot
A bizottság hétfői ülésén tárgysorozatba vették a többek között a gyűlöletkeltő politikai plakátok visszaszorításáról szóló javaslatot is:
Tuzson Bence kifogásolta, hogy a javaslatról nem volt társadalmi egyeztetés, miközben erre jogszabályok vannak, és szerinte mindig meg szokott ez történni.
a Mi Hazánk bizottsági tagja és képviselője, Apáti István úgy vélte, Tuzson észrevétele jogos, de a Fidesz-kormányok alatt se adtak lehetőséget sokszor a társadalmi egyeztetésre.
Melléthei-Barna Márton nem értett egyet azzal, hogy a javaslatról nem volt társadalmi egyeztetés. Tuzsonra nézve mondta, hogy az egész választási kampányban szó volt a gyűlöletkeltő politikai plakátok visszaszorításáról. „Ezt a témát tematizáltuk, jeleztük, sok ember pont ezért fordult el a korábbi kormánypártoktól és mondta el, hogy ez így nem mehet tovább” – fogalmazott.