A Tisza-kormány nyílt pályázatot hirdet a KEHI elnöki tisztségének betöltésére

KEHI;Miniszterelnökség;Kormányzati Ellenőrzési Hivatal;nyílt pályázat;

2026-06-09 09:23:00 CEST

Magyar Péter miniszterelnök kedden mentette fel tisztségéből Gaál Szabolcs Barnát, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal korábbi elnökét. A friss indoklás szerint sem a hivatal vezetése, sem az őt felügyelő kormányzat nem vette komolyan a közpénz védelmét. A KEHI vezetését az átmeneti időszakban megbízott vezető látja el.

A Miniszterelnökség pályázatot írt ki a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) elnöki tisztségének betöltésére, a hivatal vezetését az átmeneti időszakban megbízott vezető látja el – derül ki a Kormányzati Kommunikáció lapunkhoz is eljuttatott keddi közleményéből.

Mint arról beszámoltunk, az ügy előzménye, hogy Magyar Péter miniszterelnök kedden felmentette tisztségéből Gaál Szabolcs Barnát, a KEHI korábbi elnökét. A Tisza-kormány indoklása szerint az elmúlt évben a KEHI mindössze egyetlen korrupciógyanús ügyet vizsgált érdemben, és azt a mai napig nem zárta le, pedig a saját megállapításai szerint több milliárd forintnyi közpénzzel kapcsolatos visszaélés gyanúja merült fel.

„Ez nem a véletlen műve. Sem a hivatal vezetése, sem az őt felügyelő kormányzat nem vette komolyan a közpénz védelmét. A feltárt szabálytalanságokat – a milliárdos kormányzati forráshiánytól a szabálytalan állami beszerzésekig – rendre az asztalfiókban hagyták, felelőst nem neveztek meg, a pénzt nem hajtották be, következmény nem lett”

– írták.

Majd bejelentették, hogy a megújulás első lépéseként a kormányzat nyílt pályázatot hirdet a hivatal élére. Hozzátették, a hivatal feladata a jövőben a kormányzati közpénzfelhasználás, az állami beruházások és vagyonkezelők vizsgálata, és nemcsak a visszaélések feltárása, hanem javaslataival a megelőzésük is, „azoknak a kiskapuknak a bezárása, amelyeken eddig a közpénz kifolyt”.

A pályázati felhívásban ismertetik, a kormány elkötelezett a közpénzek védelme és a korrupció elleni határozott fellépés mellett, és ennek egyik kulcsa egy erős, független és szakmailag felkészült Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, ezért kiemelt jelentőségű, hogy a hivatal élére a lehető legkiválóbb szakembert találják meg – olyan vezetőt, aki hitelesen és eredményesen képes fellépni a közvagyont károsító visszaélésekkel szemben.

A pályázati feltételek között említik, hogy a következő vezetőnek rendelkeznie kell magyar állampolgársággal; állam- és jogtudományi doktori vagy okleveles közgazdász képesítéssel; kiemelkedő jogi vagy közgazdasági ismeretekkel és gyakorlati tapasztalattal; legalább öt év vezetői tapasztalattal; büntetlen előélettel és vállalnia kell a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget.

Előnyt jelent a jelentkezésnél az igazságügyi könyvszakértői, közbeszerzési vagy számvevői szakképesítés; számvevőszéki, ügyészségi/bűnügyi vagy nagy könyvvizsgálói tapasztalat; közvagyon-gazdálkodási és korrupcióellenes szakmai gyakorlat; igazolható szakmai függetlenség.

A pályázatot elektronikus úton június 20-án 14 óráig kell benyújtani. Ami az elbírálást illeti, a pályázatokat egy bizottság értékeli, és az alkalmasnak ítélt jelöltre javaslatot tesz a miniszterelnöknek, aki maga dönt a kinevezéséről.