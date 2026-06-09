Donald Trump szerint két-három napon belül megszülethet az iráni békemegállapodás

Irán;Közel-Kelet;Izrael;Egyesült Államok;békemegállapodás;Donald Trump;Közel-keleti konfliktus;háború Iránban;

2026-06-09 12:17:00 CEST

Az amerikai elnök azt nyilatkozta, hogy a tárgyalások a végső szakaszba érkeztek. A tervezett megállapodás értelmében Irán nem juthat atomfegyverhez, és újranyitják a Hormuzi-szorost.

Donald Trump kedden kijelentette, hogy az Irán és Izrael közötti harcok ellenére „két-három napon belül” megköthető a közel-keleti háborút lezáró megállapodás – írja a Politico.

Az amerikai elnök kedden New Yorkban, az NBA-döntő helyszínén nyilatkozva azt mondta, hogy a felek az ő közvetítésével már beleegyeztek a harcok leállításába, és a tárgyalások a végső szakaszba érkeztek. „Egy nagyon-nagyon jó megállapodás lesz” – fogalmazott.

Trump szerint a készülő egyezség tartalmazni fogja, hogy Irán nem juthat atomfegyverhez, és a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoros újbóli megnyitását eredményezi majd. „A szoros megállapodás aláírását követően azonnal megnyílik” – mondta Trump. Az elnök ugyanakkor korábban is többször ígért gyors megoldást az iráni konfliktusra, amelyek végül nem valósultak meg a bejelentett időkereten belül. Hetek teltek el azóta, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter azt mondta újságíróknak, hogy az iráni háború befejezéséről szóló megállapodás megtárgyalása már csak „néhány napot” vesz igénybe.

Trump hétfőn arról is beszélt, hogy „nagyon jó beszélgetést” folytatott Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel, és cáfolta azokat a találgatásokat, amelyek szerint feszültség alakult volna ki közöttük. Bár korábban sajtóértesülések szerint az amerikai elnök „őrültnek” nevezte Netanjahut a libanoni támadások miatt, most hangsúlyozta, hogy az izraeli vezető nem szegült szembe vele. „Ha azt mondom neki, hogy tegyen meg valamit, akkor megteszi” – nyilatkozta a BBC-nek. A Times of Israel szerint Netanjahu a telefonbeszélgetést követően egy nagyobb iráni csapást is lefújt.

A Financial Times keddi beszámolója szerint az Egyesült Államok nem vett részt közvetlenül a legutóbbi iráni támadásokban, az amerikai erők ugyanakkor elfogórakétákat indítottak az Izraelben állomásozó amerikai katonák védelme érdekében. Eközben a térségben továbbra is feszült a helyzet: az izraeli hadsereg szóvivője kedden a libanoni Türosz város lakóit evakuálásra szólította fel, ami arra utal, hogy újabb Hezbollah elleni csapások lehetnek készülőben.

Bár az Egyesült Államok által közvetített tűzszünet április óta hivatalosan érvényben van, a hétvégén ismét kiéleződött a helyzet. Az izraeli erők vasárnap Irán által támogatott Hezbollahhoz köthető célpontokat támadott Bejrútban, megsértve az Izrael és Libanon közötti külön tűzszünetet. Erre válaszul Irán rakétákat indított Izrael ellen, amely ezt követően iráni katonai célpontokat vett célba. A felek hétfő délután felfüggesztették a hadműveleteket, ugyanakkor Teherán figyelmeztetett: bármilyen, a saját területét vagy Libanont érintő újabb támadásra válaszolni fog.