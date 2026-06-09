Óbudai korrupciós ügy: gyanúsított lett a fideszes ügyvéd is, aki rendben találta a 3-as metró kocsijainak a beszerzését

ügyvéd;gyanúsítás;3-as metró;beszerzés;óbudai korrupciós ügy;Gór Csaba;

2026-06-09 17:15:00 CEST

A klíma nélküli, silány minőségben újragyártott orosz metrókocsik beszerzéséről készült vizsgálati jelentés jogi részét aláíró Gór Csaba II. kerületi önkormányzati képviselő panasszal élt a gyanúsítás ellen.

A Központi Nyomozó Főügyészség az óbudai korrupciós parkfenntartási ügyben folyó nyomozás részeként a múlt héten 12 újabb személyt hallgatott ki. (Ezzel kapcsolatban tartóztatták le korábban Kiss László óbudai polgármestert és korábbi helyettesét Czeglédy Gergőt.) Az új gyanúsítottak között több ismert fideszes és óellenzéki politikus, önkormányzati képviselő és polgármester társaságában ott van Gór Csaba is.

A fideszes politikus 2010 óta önkormányzati képviselő a II. kerületben, 2020 és 2025 között a Fidesz választókerületi elnöke is volt. 2022-ben indult a parlamenti választáson is, de kikapott Tordai Bencétől. Az ügyészségi gyanúsítás szerint a parkfenntartásban utazó vállalkozó több fővárosi kerületi önkormányzatnál is megvesztegetett önkormányzati vezető és politikai pozíciót betöltő személyeket a szerződések elnyerése, fenntartása, illetve szerződési feltételek javítása érdekében. 2011-2024 között politikai oldalakon átívelően több mint kétmilliárd forintot osztott szét a vád szerint.

A II. kerületi önkormányzat képviselőinek befolyásolásáért előbb Láng Zsolt fideszes, majd Őrsi Gergely MSZP-s polgármesternek, illetve Gór Csaba választókerületi elnöknek fizetett. Gór Csaba (ahogy a többiek is) alaptalannak tartja a gyanúsítást és panasszal élt.

Az eljárás lezárultáig mindenesetre lemondott a Magyar Nemzeti Bank PADME Alapítványában betöltött kurátori tisztségéről, ahová egyébként Matolcsy György bukása után nevezték ki, úgymond a jegybanki alapítványok megtisztításának jegyében.

Gór Csaba meglehetősen kétes szerepet játszott az 3-as metróvonalra vásárolt orosz metrókocsik beszerzésének vizsgálatakor is. Annak a Francsics és Társai Ügyvédi Irodának dolgozik ügyvédként, amelyet a metrókocsi-beszerzés jogi átvilágításával bíztak meg. Az átfogó vizsgálatot 2020 elején rendelte el Karácsony Gergely főpolgármester. A BKV először saját bejáratott cégétől rendelte volna meg a munkát, de az akkor még létező felügyelőbizottság külsős, független céget akart.

A jelentés elkészítését a BME Viking Zrt.-re bízták, amelynek vezérigazgatója Felső Gábor korábban a korrupciós botrányba keveredő Microsofttal együttműködő a 4iG Nyrt. vezérigazgatója, majd elnöke is volt. A Vikingnek nem sok tapasztalata volt ezen a téren, így a feladatot külső szakértőknek passzolta át. A jogi kérdéseket például a főváros bejáratott ügyvédi partnerére, a Francsics Ügyvédi Irodára bízták. Az iroda még Tarlós István főpolgármestersége idején, 2017-ben 16 millió forintért adott tanácsot a BKK-nak éppen a közbeszerzésekkel kapcsolatban.

Az ügyvédi iroda kapcsolattartója pedig nem más, mint a Gór Csaba volt, aki a 3-as metró jogi szakvéleményét is aláírta.

A jelentés műszaki része hemzsegett abszurd megállapításoktól: alkalmatlan anyagok használata, elavult felfüggesztési rendszer, visszatérő, kiterjedt rozsdásodás, 18 sorozathiba, ügyetlenül megvalósított ideiglenes megoldások, orosz szabványok, gondatlan kivitelezés. Mint megállapították: a problémák jelentős részét az okozza, hogy nem a régi kocsiszekrényeket újították fel, hanem újakat gyártottak, majd ebbe próbálták beilleszteni - a gyártási dokumentáció szerint „nehezen értékelhető új megoldásokkal” - a nem ehhez a kocsiszekrényhez gyártott új, korszerű berendezéseket.

Ehhez képest Gór Csaba által jegyzett jogi szakvélemény szerint nem történt semmi szabálytalanság: a tenderkiírás a törvényben foglalt előírásoknak eleget téve történt, a közbeszerzési eljárás és az ezt követő szerződésmódosítások a szakvéleményben foglalt részletes indokolás alapján jogszerűek voltak. Ez kissé meglepő, hiszen az orosz fél egyértelműen szerződést szegett, hiszen mást szállított, mint amire vállalkozott.

Az Orbán-kormány valójában már a tender kiírása előtt lezsírozta az üzletet. Az orosz lobbista Kocsis István vezette BKV már 2011-ben felvette a kapcsolatot az orosz céggel. Szijjártó Péter külügyminiszter is tárgyalt erről Moszkvában. 2013-ban Bolla Tibor, a BKV akkori vezérigazgatója és Szeneczey Balázs, Tarlós helyettese gyárlátogatásra ment az orosz céghez. Tarlós új szerelvények vásárlása helyett hirtelen a régiek felújítását kezdte követelni a kormánytól. A BKV még abban az évben megbízta az első Orbán-kormány volt államtitkárának ügyvédi irodáját az oroszokkal kötendő szerződés előkészítésével. 2014-ben kiírták a tendert, amelyről Bolla 2022-ben elismerte, ők határozták meg a – több szempontból versenyszűkítő – feltételrendszerét. Nem kis meglepetésre az oroszok mellett mások is beneveztek, de a BKV addig aprította a pályázókat, míg csak ők maradtak. A kizárt észtek pereltek, az eljárásban az orosz céget és a BKV-t is Illés Géza Márton képviselte, aki később a Metrowagonmashsal aláírt vállalkozói szerződést is ellenjegyezte. Illés akkoriban Tombor András ügyvédjeként volt ismert, Tombor pedig az Orbán Viktor körébe tartozó Habony Árpád és Rogán Antal bizalmasának számított. 2020-ban pedig jött Gór Csaba és elsimította az utólagos vizsgálatot.