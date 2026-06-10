Elindította visszaszerelését Szabó Bence

leszerelés;Szabó Bence;

2026-06-10 10:49:00 CEST

A volt rendőr százados szolgálati jogviszonyát azután szüntették meg, hogy még márciusban nyíltan beszélt egy Tisza Párt elleni titkosszolgálati műveletről.

Lehetek még „Százados úr”? – írja legfrissebb, szerda reggeli Instagram-bejegyzésében Szabó Bence. A volt nyomozó a posztban bejelentette: elindította a visszaszerelését, mivel szeretné újra hivatásosként szolgálni a hazáját.

Szabó Bence arról ír, hogy Pósfai Gábor belügyminiszter utasításba adta, hogy a pályát korábban elhagyó rendőrök részére biztosítani kell a hivatásos állományba való visszatérés lehetőségét, amit a volt rendőr szerint az előző vezetés korlátozott. Hozzátette: mivel továbbra is húzódik a távozása körülményeivel kapcsolatos jogvita, ezzel párhuzamosan elindította visszaszerelését.

Mint arról lapunk is hírt adott, május elején megszüntették a Szabó Bence elleni eljárást. A volt rendőr századost azt követően gyanúsították meg hivatali visszaélés bűntettének gyanújával, hogy a nyilvánosság elé állt és beszámolt arról, milyen titkosszolgálati visszaéléseket tapasztalt munkája során, amelyek a Tisza Pártot célozták.

A nyomozó még márciusban, a Direkt36-nak adott nyilatkozatában beszélt arról, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal egy valótlan, politikai indíttatású akcióban akarta bedönteni a Tisza informatikai rendszereit a parlamenti választás előtt. A Készenléti Rendőrség volt századosát az interjú miatt hivatali visszaélés bűntett gyanúja miatt kihallgatták és házkutatást tartottak nála. A parlamenti választások után Szabó Bence állításai nyomán nyomozás indult.