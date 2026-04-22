Nyomozás indult Szabó Bence állításai nyomán

2026-04-22 08:12:00 CEST

Hivatali visszaélés és más bűncselekmény gyanúja miatt.

Nyomozás indult hivatali visszaélés és más bűncselekmény gyanúja miatt Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozó Iroda volt századosának korábbi állításai nyomán, miszerint egy gyermekpornográfiáról szóló bejelentés után titkosszolgálati nyomásra indult házkutatás a Tiszát segítő informatikusok, Gundalf és Buddha ellen – tudta meg a Telex.

A nyomozás most azután indult el, hogy Ligeti Miklós, mint a Transparency International Magyarország Alapítvány jogi vezetője hivatali visszaélés bűntette miatt feljelentést tett a Legfőbb Ügyészségen Szabó Bence nyilatkozatára hivatkozva.

A Központi Nyomozó Főügyészség (KNyF) Telexhez eljutott határozatában az áll:

„A feljelentés lényege szerint a rendőrség és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok részvételével gyermekpornográfia bűncselekmény miatt úgy indult büntetőeljárás és került sor az eljárásban kényszerintézkedések foganatosítására, hogy a bűncselekmény elkövetésére utaló gyanú a nyomozó hatóság számára is tudottan nem volt megállapítható.”

Eszerint Szabó Bence nyilatkozatával kapcsolatban Tényi István is feljelentést tett, amiért az Alkotmányvédelmi Hivatal politikai célból beavatkozott a nyomozásba.

„A tartalmi összefüggést mutató feljelentések tárgyában az eljárásra a Fővárosi Nyomozó Ügyészség rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel, azonban az eljárás lefolytatására a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség kijelölése célszerű” – írta a KNyF.

Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozó Iroda kiberbűnözés elleni főosztályának nyomozója március végén beszélt a Direkt36-nak arról, hogyan zajlott a titkosszolgálati nyomásra indult házkutatás a Tisza Pártot segítő informatikusok ellen. A kormány ezután közzétett egy titkosítás alól feloldott videót, ami az akkor még csak 19 éves Gundalf becenevű fiatalember AH-s meghallgatását/kihallgatását örökítette meg. A kormány azt kommunikálta, ez a bizonyíték arra, hogy Gundalf elismerte, beszervezte az ukrán titkosszolgálat, pedig a videóban ilyenről nincs szó. Szabó Bence a Telexnek beszélt arról, hogy szerinte etikátlanul kérdezgették az informatikust, és sugalmazó kérdésekkel bombázták, miközben sokszor még a válaszát sem hallgatták meg.