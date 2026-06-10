Nagy Ervin visszaszállíttatja az antik bútorokat a kulturális tárca épületéből az Iparművészeti Múzeumba

Nagy Ervin;Iparművészeti Múzeum;bútor;közjó;

2026-06-10 17:22:00 CEST

Inkább szolgálják ezek a tárgyak a köz javát.

„Ódon antik bútorok vesznek minket körül. Ezt az elődöm hozatta ide az Iparművészeti Múzeumból. Én azt gondolom, hogy ami a múzeumból jött, annak inkább a múzeumban a helye, úgyhogy kezdeményeztem a visszaszállítását ezeknek a tárgyaknak azért, hogy a köz javát szolgálják inkább” – jelentette be Nagy Ervin kulturális államtitkár a Facebookon közzétett videójában. Az államtitkár utalt Tanács Zoltán döntésére is, a tudományos és technológiai miniszter ugyanis a Szépművészeti Múzeumból kikölcsönzött képek visszaadásáról döntött.

Tarr Zoltán Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős miniszterparlamenti a parlamenti kulturális bizottsági meghallgatásán kitért arra, hogy egyrészt mielőbb bele kellene kezdeni a hosszú évek óta zárva tartó Iparművészeti Múzeum rekonstrukciójába, másrészt arról beszélt, hogy felülvizsgálják a közgyűjteményi protokollt is , amelybe beletartoznak a műtárgy mozgatásának, kölcsönzésének szabályait.

Mint a Népszava elsőként megírta, Sári Zsolt, a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkára a múlt héten jelentette be, hogy felülvizsgálják a műtárgykölcsönzéseket, Tarr Zoltán pedig utána tárcavezetőként közölte, minden múzeumtól elkérte azoknak a műtárgyaknak a listáját, amelyeket nem közgyűjteményekben helyeztek el. A bejegyzésben a tárcavezető bírálta az Orbán-kormány politikusait is. Úgy fogalmazott, az elmúlt időszakban világossá vált, hogy úgy álltak a magyar nemzeti műtárgyakhoz, mintha plázában válogatnának a számukra tetsző dekorációs tárgyak között.