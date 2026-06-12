Alakulnak az Oroszország elleni újabb EU-s szankciók, Robert Fico inkább csak szájhősködött azzal, hogy átveszi Orbán Viktortól a stafétát

Európai Unió;szankciók;Kirill patriárka;orosz-ukrán háború;

2026-06-12 16:37:00 CEST

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kedden mutatta be a 21. Oroszország elleni szankciós csomagot, amelyet most a tagállamoknak kell véglegesíteni. A folyamat az Európai Unió tesztje lesz.

A 21. Oroszország elleni szankciós csomag egy teszt is arról, hogyan tud Orbán nélkül haladni az EU, mondta a Népszavának Tinatin Tsertsvadze, az Open Society Foundation (Nyílt Társadalom Alapítvány) brüsszeli irodájának szankciókkal foglalkozó szakértője.

A tagállamok gyorsan szeretnének haladni a csomag elfogadásával, ami egy fontos jel lehetne, magyarázta Tinatin Tsertsvadze, aki érdekérvényesítési tanácsadóként dolgozik a civil szervezetben. Az Európai Bizottság által kezdeményezett újabb csomagban

energetikai, pénzügyi, halászati szektort és az ipari területet érintő korlátozások is várhatóak, de ezekről a tagállamoknak egyhangúan kell dönteniük. A pontos lépések és a tiltólistára javasolt személyek nevei nem nyilvánosak a tárgyalási szakaszban,

de a Euronews értesülései szerint végre befagyaszthatják Kirill pátriárka vagyonát is.

Kirill az orosz ortodox egyház feje, ő még a szovjet időkben, a KGB kötelekében alapozta meg befolyását és milliárdokra taksált személyes vagyonát is. Vlagyimir Putyin orosz elnök közeli szövetségeseként rendszeresen felszólal az Ukrajna elleni háború érdekében. Magyarország éveken át egyedüliként vétózta, hogy Kirill pátriárka ellen bármilyen lépést tegyen az EU, Orbán Viktor szerint a vallásszabadság védelmében.

Tsertsvadze lapunknak hangsúlyozta, hogy a tagállamok vétója és a tárgyalások önmagukban nem ördögtől valók. Lehet egyes országoknak bizonyos érdeke, ami miatt nem érdemes bizonyos korlátozó intézkedéseket meglépni, ha azok sokat ártanak. Ahogy például az orosz kőolaj vezetéken való behozatala alól három ország mentességet kapott. „Tudjuk, hogy bizonyos gazdasági szektorokban nincsenek szankciók, mert nehéz lenne egyes országoknak. Ilyenkor valódi szakpolitikai szempontokat kell nézni, lehet erről tárgyalni, kivételeket vagy mentességeket létrehozni, találni valami módot. De szerintem az előző magyar kormány esetében nem ez volt a helyzet. Az EU közös érdeke ellene léptek fel.” - értékelt a szakértő.

Az Orbán-kormány többször próbálkozott bizonyos, már szankcionált személyek leszedésével a listákról, ahogy erről a választási kampányban kiszivárgott beszélgetések is tanúskodtak. E telefonbeszélgetések szerint Szijjártó Péter volt külügyminiszter Szergej Lavrov orosz kollégájával egyeztetett, többek között Aliser Uszmanov üzbég-orosz oligarcha testvérével kapcsolatban kínálta fel a magyar miniszter a segítségét, hogy megpróbálja leszedni őt a szankciós listáról. A szankciók elfogadásánál az EU a bíróságon is védhető bizonyítékokat gyűjt össze, hogy alátámassza, miért lehet egy személyt szankcionálni, pl. mert valamilyen formában segítette az orosz hadsereget az illegális háborújában. A listáról való levételhez azt kellett volna bizonyítani, miért nem érvényes már az, amit huszonheten egyszer már kimondtak.

A szakértő emlékeztet, hogy 2022-ben, az orosz-ukrán háború kitörésének évében gyors egymásutánban fogadott el az EU hat szankciós csomagot, ekkor valószínűleg Magyarország is sokk alatt állt A legnehézkesebb döntésekre az elmúlt egy évben került sor, amikor sokkal nagyobb erőfeszítésbe és diplomáciai munkába került a döntések meghozatala. Korábban Szlovákia is többször Magyarország mellé állt, amikor bizonyos szankciókat kellett vétózni, Tsertsvadze szerint ugyanakkor nem valószínű, hogy a magyar szerepet átvehetné Szlovákia ugyanis nagyon nehéz egyedül állni mindenkivel szemben.

A most javasolt csomagban több gazdasági szektorra kiterjedő korlátozó intézkedések várhatók, köztük a halászati importok vagy drónokhoz szükséges eszközök kivitele is. Ahogy újabb pénzügyi intézetekkel és kriptovalutákkal kereskedő céggel is tilos lesz uniós cégeknek üzletelni.

Tsertsvadze szerint a szankciók esetében nagy kihívás azok tényleges végrehajtása. Bár az EU egészére nézve hozzák a döntéseket, a végrehajtást már a különböző országok szervei intézik, sok esetben harmincnál is több hivatal felel ezekért, ami egységesen a hatékony. Ahogy a teher sem oszlik meg egységesen, hiszen a balti országok és Lengyelország vámhatóságainak sokkal nagyobb feladatuk van a termékek ellenőrzésében.

A másik kihívás a szankciókat megszegő cégekkel és személyekkel szembeni fellépés. Az EU új szabályokat léptetett életbe

arra, hogy minden tagállamban szigorú büntetőjogi következménye legyen annak, ha valaki nem tartja be a szankciókat. A valóságban azonban ezek nemzeti átültetése nehézkes. Ahogy nem is értesül ezekről a történésekről a közvélemény sem. Amíg az erre szakosodott amerikai hatóság, az OFAC erről sokat kommunikál, nálunk nincsenek ilyen hírek, így az elrettentés sem olyan erős. „Ha nem beszéled az EU összes hivatalos nyelvét és nem vagy feliratkozva erre szakosodott levélistákra, nem is tudod, hogy a lengyelek vagy a hollandok milyen nyomozást folytatnak éppen a szankciók megkerülése ellen”. – magyarázta a szakértő