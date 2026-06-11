Budapest október 15-ig kap haladékot a szolidaritási adó befizetésére

Budapest;sajtótájékoztató;szolidaritási adó;Tisza-kormány;

2026-06-11 11:21:00 CEST

A jövő héten 37 milliárd, július közepén 12 milliárdot kellene befizetnie a fővárosnak. A kormány meghosszabbítja a haladékot október 15-ig, de a cél, hogy hosszan tartó megoldás szülessen. Ennek érdekében tárgyalások kezdődnek a Tisza-kormány és a Fővárosi Önkormányzat között – jelentette be Magyar Éva.

Korábban nyolc önkormányzat kapott fizetési haladékot, öten rendezték is a tartozást.