Budapest;sajtótájékoztató;szolidaritási adó;Tisza-kormány;

Budapest október 15-ig kap haladékot a szolidaritási adó befizetésére

A jövő héten 37 milliárd, július közepén 12 milliárdot kellene befizetnie a fővárosnak. A kormány meghosszabbítja a haladékot október 15-ig, de a cél, hogy hosszan tartó megoldás szülessen. Ennek érdekében tárgyalások kezdődnek a Tisza-kormány és a Fővárosi Önkormányzat között – jelentette be Magyar Éva. 

Korábban nyolc önkormányzat kapott fizetési haladékot, öten rendezték is a tartozást. 

Ezzel a NER-nek szimbolikusan is vége. 