Kórházi klímák: Hegedűs Zsolt a valós tényekkel szembesítette Takács Pétert

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2026-06-11 15:21:00 CEST

Az Orbán-kormány egészségügyi államtitkára posztban kicsinyelte a Magyar-kormány döntését 3,6 milliárd forint biztosításáról, hogy idén nyáron ne kelljen a hőség miatt műtőket leállítani. A fideszes politikus azzal büszkélkedett, hogy ők hét év alatt 18 milliárd forintot költöttek ugyanerre.

Takács Péter megint nagy lendülettel próbálja átírni a valóságot. Csakhogy a tények, számok makacs dolgok. Most is azt próbálja elhitetni az emberekkel, hogy ők rendben hagyták itt a kórházi klímák ügyét, és mi csak továbbmegyünk az általuk kijelölt úton. Mi véletlenül sem Orbán-Pintér-Takács programját követjük, mert az a hazugságok, ferdítések, tűzoltások és esetleges, utólagos finanszírozások programja volt – közölte Facebook-oldalán Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A fideszes politikus korábban a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára volt, posztjában azt írta, hogy ők nemhogy nem mulasztottak, nem hanyagolták el a kórházi klímák ügyét, amelyre 2018 és 2025 között mintegy 18 milliárd forintot költöttek.

Takács Péter szerint az ő államtitkári működése alatt 31 milliárd forintról 220 milliárd forintra nőtt a kórházak műszaki üzemeltetésére fordítandó összeg a központi költségvetésben, és több pontban szakmailag is kioktatta Magyar Pétert és a kormányát. Például nagy szakértelemmel megállapította, hogy egy kórházi klímarendszer nem olyan, mint a háztartási, és egy új légtechnikai rendszer kiépítése százmilliókban, karbantartása tízmilliókban mérhető. Állítása szerint korábban a kezelőhelyiségeknek csupán 56 százaléka volt légkondicionált, ez 96 százalék, és felsorolt egy-két példát, hogy hol modernizáltak.

Ezzel szemben Hegedűs Zsolt közölte, a Magyar-kormány már az első kormányülésén májusban határozatot hozott arról, hogy teljes körű és soron kívüli felülvizsgálat készüljön a kórházak hűtési és légtechnikai rendszereiről. – Nem Facebook-posztot kértünk. Nem politikai magyarázkodást. Nem sikerpropagandát. Hanem pontos, országos, műszaki felmérést: hol van megfelelő hűtés, hol elégtelen a kapacitás, hol van javítás alatt a rendszer, és hol veszélyezteti a betegellátást a hűtés hiánya. A felmérés elkészült. Az eredmény lesújtó volt – tette hozzá, rámutatva, hogy Takács még a számokkal is ferdít. A beteg szempontjából ugyanis nem az a kérdés, hogy van-e valahol „valamilyen” berendezés a falon vagy a gépházban. Hanem az, hogy a hűtés megfelelő-e, üzembiztos-e, bírja-e a hőhullámokat, és nem veszélyezteti-e a műtéteket, az intenzív ellátást, az őrzőket, a sürgősségi osztályokat, a diagnosztikát.

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) aktuális adatait a miniszter közzé is tette:

402 helyiség rendelkezik megfelelő hűtéssel — ez 48 százalék.

303 helyiségben elégtelen kapacitású klímaberendezés található — ez 36 százalék.

110 helyiség hűtése javítás alatt áll — ez 13 százalék.

20 helyiség jelenleg betegellátásból kivont vagy korlátozottan használt — ez 3 százalék.

Ez egy súlyos, megörökölt infrastruktúra-válság, és ezért rendeltünk most 3,6 milliárd forintot a sürgős hűtésrekonstrukciós munkákhoz, legkésőbb július 15-i végrehajtási határidővel – hangsúlyozta az egészségügyi miniszter, aki szerint a régi kormány sikerpropagandát hazudott a 96 százalékos klimatizáltságról.

– A KEF valós számai szerint a kritikus helyiségeknek csak 48 százalékában volt megfelelő hűtés. Mi nem kozmetikázzuk a valóságot: szembenézünk vele, és transzparensen kommunikáljuk. Aki éveken át az egészségügy irányításában ült, annak ma nem másokra kellene mutogatnia, hazugságokra építenie, hanem el kellene számolnia azzal, hogyan juthattak idáig a kórházi hűtési rendszerek – szögezte le Hegedűs Zsolt, hozzáfűzve, hogy a Fidesz-KDNP-kormánynak is lett volna pénze a munkára, amit ők most elvéheznek, ha azt nem hazug propagandára költik.